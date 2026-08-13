Decathlon refuerza su presencia en Barcelona con tres nuevas tiendas 'City'

Decathlon impulsa su expansión en la provincia de Barcelona con la apertura de tres nuevas tiendas bajo el formato 'City': Decathlon City Consell de Cent y Decathlon City Splau, inauguradas en agosto, y Decathlon City Sants, cuya apertura está prevista para septiembre.

Los tres establecimientos suman más de 1.800 metros cuadrados de superficie comercial entre Barcelona y Cornellà de Llobregat, con lo que la compañía alcanza las 20 tiendas en la provincia de Barcelona y 30 en el conjunto de Catalunya.

Las nuevas aperturas suponen, además, la incorporación de más de 40 colaboradores, dentro de la apuesta de Decathlon por el empleo local y la formación continua. Los establecimientos incorporan la nueva imagen de la compañía, con mejoras en la experiencia de cliente y elementos de digitalización como las etiquetas electrónicas.

Los nuevos espacios cuentan también con servicios de recogida en tienda, disponible desde una hora, y con áreas de servicios circulares que incluyen Segunda Vida, taller y alquiler, con el objetivo de facilitar el acceso al material deportivo y alargar su vida útil. "Con este formato City ofrecemos una experiencia más próxima, ágil y personalizada", señaló José Manuel García, director de zona Barcelona de Decathlon.

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Decathlon City Consell de Cent está ubicado en L'Eixample, mientras que Decathlon City Splau se encuentra en el centro comercial Splau de Cornellà de Llobregat y Decathlon City Sants estará situado en el carrer de Sants. Los tres establecimientos adaptan su oferta a las necesidades de los deportistas de cada zona y buscan acercar la práctica deportiva a vecinos y visitantes.