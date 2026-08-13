Urbanismo y Medio Ambiente
Adjudicadas por 3,6 millones de euros las obras para transformar una cantera de Castelldefels en un gran parque
El espacio alberga fósiles de rinocerontes prehistóricos y funcionó durante años como un párking de camiones
CONTEXTO | Luz verde del AMB para reconvertir en un parque la cantera de Castelldefels donde se hallaron fósiles de rinocerontes prehistóricos
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha adjudicado las obras para transformar la antigua cantera de Ca n’Aymerich, en Castelldefels (Baix Llobregat), en un nuevo parque. El contrato se ha adjudicado a Eurocatalana Obres i Serveis SLU por un importe de 3,63 millones de euros, impuestos incluidos, tras imponerse a las otras nueve propuestas presentadas al concurso. La empresa adjudicataria obtuvo una puntuación de 96,70 puntos y ha planteado un plazo de ejecución de seis meses y medio, dos semanas menos que el máximo previsto en la licitación. Así, la actuación contará con una inversión repartida entre 2026 y 2027.
El objetivo de los trabajos será reconvertir el espacio, que durante años funcionó como un párking de camiones, en un parque abierto a la ciudadanía. El proyecto, desarrollado por los estudios de arquitectura Batlle i Roig (BIR) y Simon i Blanco (SBS) contempla un "equilibrio entre la recuperación ambiental y natural del entorno con diferentes puntos de actividad deportiva, lúdica y puntos de encuentro para todos los ciudadanos". La primera fase corresponde al tramo inferior del ámbito, con un carácter más urbano con conexión con el Camí del Fondo de Ca n'Aymeric y la calle de Dolores Ibárruri. Queda aquí excluida la superficie de la plataforma alta, antigua terraza que funcionaba como aparcamiento de camiones cercana a la cueva del Rinoceronet y el espacio de nidificación del Gran Duc. De cumplirse los plazos previstos, las obras podrían iniciarse en septiembre de este mismo año.
Este espacio, hoy en desuso, es también el lugar donde hace tiempo se localizaron importantes restos fósiles. Fue allí, en la ahora denominada ‘cova del rinoceront’, donde un estudio de la Universitat de Barcelona (UB) confirmó que hace unos 130.000 años por esta zona del Baix Llobregat campaban rinocerontes prehistóricos. En la excavación también se identificaron fósiles de tortugas mediterráneas, elefantes, ciervos y bóvidos, además de varios ejemplares de rinoceronte.
El futuro ámbito, ubicado en terrenos de propiedad municipal, prevé contar con zonas verdes arboladas con vegetación autóctona, un espacio de interpretación de la ‘cova del rinoceront’, espacios deportivos o “un pequeño anfiteatro exterior como punto de encuentro y descanso”, entre otros. También están previstos distintos equipamientos pensados "para todos los públicos". Entre ellos se incluyen áreas de juegos infantiles, un anfiteatro al aire libre, un espacio específico para perros, caminos para pasear y practicar deporte, así como pistas de baloncesto y de pickleball. Además, el recinto "contará con un sistema de cierre nocturno para garantizar la seguridad y buen mantenimiento del espacio", señala el ayuntamiento.
Del campamento militar al parque acuático fallido
Tal y como recoge el proyecto, el nombre y origen de Ca n'Aimeric provienen de una antigua masía, mencionada en fuentes históricas desde 1391. Aunque la pedrera, explotada por la empresa Cubiertas y Tejados, S.A., empezó a trabajar en 1945, el nombre del ámbito encuentra sus orígenes varios siglos atrás. Este proviene de una antigua masía con menciones desde, al menos, 1391 y que era propiedad de la familia Aimeric. A su vez, durante el último siglo sus usos y funciones han mutado a lo largo de los años. Por ejemplo, en 1955, en pleno franquismo, se instaló un campamento militar, que, según algunos estudios, se enfocó en la instrucción de nuevos reclutas.
Tras años de inactividad, en 2001 se llegó a aprobar un plan para edificar un gran parque acuático en este espacio natural. Un proyecto que incluía grandes toboganes y una piscina de olas, entre otras atracciones, pero levantó ampollas entre vecinos de la zona. Estos llegaron a manifestarse en la plaza Sant Jaume de Barcelona para tratar de detenerlo.
Ya con el proyecto del parque temático detenido, en 2006 se firmó un convenio con una asociación de camioneros para implementar un párking de camiones. Así, el concejal de medioambiente de Castelldefels, Pedro Paredes, rememoraba hace un año en declaraciones a este diario también como en 2020 la Junta de Gobierno Local de entonces propuso un estudio para la implementación de un tanatorio, en una parcela cercana al acceso de la cantera. Otra idea que recibió el rechazo vecinal. Fue en 2024 cuando el ejecutivo local rescindió en convenio con los camioneros y “liberó el espacio”, dejando hueco así para plantear el nuevo parque.
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