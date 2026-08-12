"Las ZBE serán un problema cuando desaparezcan las excepciones": miles de vecinos del Vallès quedan exentos de sanciones

Han pasado ya cerca de cuatro meses desde que el fin de la crisis de Rodalies reabrió la aplicación de sanciones por Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios del Vallès de más de 50.000 habitantes. Aunque las restricciones afectan hoy a los coches sin distintivo ambiental, el próximo gran cambio llegará en 2028, cuando está previsto el veto a la circulación de los vehículos con etiqueta amarilla (B). Hasta entonces, buena parte del impacto de la normativa queda amortiguado por excepciones que permiten a miles de residentes, especialmente en el Vallès, circular con vehículos contaminantes sin recibir por ello sanciones.

Consultados a pie de calle por EL PERIÓDICO, los conductores aseguran circular sin ser multados pero con cierta preocupación por el horizonte en que decaigan las excepciones que blindan a los vecinos empadronados. Lo afirma en estos términos Raúl, de 29 años, vecino de Sabadell que cree que el verdadero impacto de las ZBE todavía está por llegar. "Cuando desaparezcan las excepciones será cuando tendremos problemas", afirma. Aunque hoy la mayoría de residentes del centro dispone de vehículos con distintivo ambiental o puede acogerse a alguna de las exenciones previstas en la ordenanza, Raúl considera que el veto a los vehículos con etiqueta B en 2028 marcará un antes y un después para muchos conductores que hasta ahora apenas han notado las restricciones.

Uno de los ciudadanos protegidos frente a las sanciones es Rafael, vecino de Rubí de 80 años que sí puede acceder al centro con su Peugeot gracias a la excepción prevista para los residentes empadronados dentro de la ZBE. "Al estar empadronado aquí puedo entrar sin problema", explica. Pese a ello, no oculta su preocupación por el futuro. Está convencido de que, sin esa excepción, tendría que desprenderse de su vehículo. "He tenido suerte. Si no estuviera empadronado, me tendría que deshacer de él", afirma. Además, cuestiona el criterio ambiental de la medida y asegura que "mi coche contamina menos que muchos autobuses que pasan por aquí".

Parking ubicado al limite de la Zona de Bajas Emisiones de Rubí. / Belén González / EPC

"Tenemos un problema de información"

En Rubí, de hecho, las excepciones conviven con otro fenómeno: el desconocimiento de la propia normativa. Rafa y Carmen, un matrimonio jubilado que lleva 26 años viviendo en el paseo de les Torres, a pocos minutos del centro, aseguran que nadie les había informado de que el municipio ya sanciona a los vehículos sin distintivo ambiental. Cuando se les explica que la ZBE ya está plenamente operativa, ambos se muestran sorprendidos. "Tenemos un problema de información aquí", resume Rafa, convencido de que muchos vecinos todavía desconocen el funcionamiento de la medida.

A escasos metros, junto a uno de los aparcamientos situados fuera del perímetro restringido, Fabián conoce perfectamente las limitaciones porque las sufre cada día. Su coche no tiene distintivo ambiental y se ha visto obligado a dejarlo allí siempre que necesita acercarse al centro. "Es una lástima porque nos iría muy bien entrar para aparcar o hacer compras, pero por desgracia tenemos que dejar el coche fuera", lamenta.

En una mesa cercana, un grupo de jubilados conversa sobre las restricciones. Antonio, Floren, Efrén y Nica coinciden en que la normativa acabará afectando sobre todo a quienes no pueden permitirse renovar el vehículo." Es un negocio", sostiene Efrén, que considera que entre las personas mayores el impacto ha sido menor porque "hemos acabado comprando coches nuevos o nos hemos visto obligados a hacerlo".

La afectación sobre los jóvenes

Antonio, mecánico durante buena parte de su vida laboral, recuerda con resignación el día que tuvo que vender un BMW que, asegura, "iba perfectamente" porque ya no podía acceder a Barcelona. "Era un coche fantástico y contaminaba menos que muchos otros, pero esta normativa no es lógica", lamenta. A su juicio, el verdadero problema llegará para los jóvenes, que muchas veces dependen de coches heredados de sus padres o abuelos y no tienen recursos para adquirir uno nuevo con etiqueta ambiental.

Nica, Antonio, Efrén y Floren (de izquierda a derecha), viven en ciudades de los alrededores, pero se reúnen en Rubí para tomar café. / Belén González / EPC

La confusión, sin embargo, sigue presente incluso entre quienes viven dentro del perímetro restringido. Es el caso de Baltasar, que inicialmente cree que puede circular únicamente por estar empadronado en la ZBE. Sin embargo, al comprobar el vehículo se descubre que sí dispone de distintivo ambiental, por lo que puede acceder igualmente con independencia de esa condición.

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Una escena que resume la realidad con la que conviven muchos vecinos del Vallès. Meses después de la entrada en vigor de las sanciones, todavía hay conductores que desconocen si pueden circular, qué excepciones les amparan o cuánto tiempo seguirán haciéndolo. Mientras tanto, el horizonte del 2028 y de la caída de las excepciones empieza a aparecer en las conversaciones sobre las ZBE bajo el augurio de que dejarán de ser una preocupación para una minoría y pasarán a afectar a una mayoría de conductores.