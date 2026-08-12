TIMELAPSE | Así se ha visto el eclipse solar desde el mirador de la Torre Glòries de Barcelona

El mirador de la Torre Glòries es una de las atalayas desde las que ha podido seguirse el eclipse solar de este miércoles 12 de agosto. Era una de las opciones más tentadoras para la ciudadanía que ha optado por quedarse en Barcelona y seguir el fenómeno sin desplazamientos por aglomeradas carreteras. Al no estar dentro de la franja de totalidad, Barcelona disfrutaba de un eclipse parcial con una cobertura del 99,7% del disco solar.

El mirador ofrecía un plan que combinaba la observación astronómica y las vistas panorámicas de la ciudad, gracias a sus 125 m de altura y ventanales que abarcan una mirada 360° sobre Barcelona con la Sagrada Familia en primer plano. Con los colores del atardecer y el 'skyline' de Barcelona, podía observarse desde el edificio de Glòries la primera parte del fenómeno antes de que el sol se ocultara tras la sierra de Collserola.

El eclipse ha comenzado alrededor de las 19:30 horas y ha durado hasta aproximadamente las 21:30 horas, aunque el momento de máxima ocultación ha sido a las 20:29 h. El astro estaba apenas a 4 grados sobre el horizonte, en dirección oeste-noroeste. Por eso, la sierra de Collserola ha hecho que el Sol dejara de verse antes de que terminara el eclipse.

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En Barcelona era imprescindible llevar puestas las gafas homologadas todo el tiempo de observación del fenómeno, ya que la Luna no llegaba a cubrir el 100% del Sol en ningún momento. La radiación solar no cesaba, por lo que mirar directamente al astro sin protección adecuada puede provocar daños graves en la vista. De hecho, en Barcelona las ópticas y puntos de venta han registrado largas colas de última hora para conseguir gafas homologadas con las que observar el eclipse de forma segura. En algunos establecimientos, las existencias hace días que ya estaban agotadas.