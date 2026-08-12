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Seguridad en las playas

El nuevo salvavidas teledirigido de los Bomberos de Barcelona ya ha rescatado a ocho personas

El dispositivo permite salvar a bañistas desde tierra, sin que ningún efectivo tenga que entrar en el agua

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Los Bombers de Barcelona presentan sus nuevos salvavidas teledirigidos para rescate marítimo

Los Bombers de Barcelona presentan sus nuevos salvavidas teledirigidos para rescate marítimo

Los Bombers de Barcelona presentan sus nuevos salvavidas teledirigidos para rescate marítimo / AJUNTAMENT DE BARCELONA / VÍDEO: EFE

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Los Bomberos de Barcelona han realizado ocho rescates acuáticos con un dispositivo pionero en Catalunya. El cuerpo incorporó el pasado otoño dos salvavidas teledirigidos que permiten llevar a cabo los rescates desde tierra. De este modo, los agentes pueden ofrecer una respuesta más rápida sin que los rescatadores tengan que entrar en el agua, ya que controlan el dispositivo por control remoto.

Un bombero cotrola el salvavidas teledirigido en una playa de Barcelona

Un bombero cotrola el salvavidas teledirigido en una playa de Barcelona / ACN

Albert Batlle, teniente de Prevención y Seguridad, ha agradecido este miércoles en una rueda de prensa la labor de los Bomberos y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona de dotar al cuerpo de «los mejores mecanismos».

Hasta el 31 de julio de 2026, los Bomberos de Barcelona han realizado 271 actuaciones acuáticas con el servicio especializado, que cuenta también con una treintena de agentes y tres embarcaciones.

Sergi Souto, responsable del equipo de Salvamento Acuático y Submarinista de Barcelona, ha asegurado que el nuevo salvavidas teledirigido permite reforzar el trabajo desde tierra y mejorar «las carencias» del equipo preventivo. También ha destacado que reduce el riesgo para los Bomberos, especialmente en días con malas condiciones en el mar o en zonas de difícil acceso, ya que los agentes no tienen que entrar en el agua.

El salvavidas teledirigido de los Bombers de Barcelona

El salvavidas teledirigido de los Bombers de Barcelona / ACN

El dispositivo tiene una fuerza de arrastre de hasta 240 kilos y puede manejarse a una distancia de entre 500 y 800 metros. No obstante, su uso está orientado a intervenciones en los primeros 200 metros de mar frente a las playas y en las zonas portuarias.

El agente de los Bomberos controla el dispositivo mediante un mando y lo dirige hasta la víctima, que puede agarrarse al salvavidas para que este la arrastre hasta una zona segura.

En los últimos años, la actividad del grupo acuático de los Bomberos de Barcelona ha aumentado de forma significativa. En 2025 se llevaron a cabo un total de 547 actuaciones entre tareas de prevención y prácticas operativas. Entre ellas se contabilizaron 52 servicios de salvamento y 18 asistencias técnicas.

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En lo que va de 2026, hasta el 31 de julio, se han ejecutado 223 actuaciones, manteniendo la tendencia al alza. Dentro de estas operaciones se realizaron 17 rescates, 19 asistencias técnicas y tres intervenciones en incendios en el ámbito acuático.

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