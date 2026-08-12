La ronda de Dalt tendrá un solo carril abierto junto a Cornellà este fin de semana

Las obras vuelven a la ronda de Dalt este fin de semana, y con ellas los cortes y las afectaciones al tráfico en una de las principales arterias viarias de Barcelona. Esta vez, el tramo afectado será entre las salidas 13 y 14 de la C-32 en sentido Llobregat, que permanecerá cortado parcialmente desde este viernes a las diez de la noche hasta las 00 horas del domingo.

Durante ese periodo se llevarán a cabo trabajos de renovación de unos 14.000 metros cuadrados de pavimento sonoreductor, una mezcla asfáltica que absorbe parte del ruido de los neumáticos. Por ello, dos de los tres carriles de la vía quedarán inhabilitados, ha informado el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en un comunicado este miércoles.

En concreto, el corte parcial afectará a la incorporación 13 en la avenida de la Electricitat (L'Hospitalet de Llobregat y Esplugues) y la salida e incorporación de la salida 14 en Cornellà, un tramo que se verá comprometido sobre todo el 18 de agosto, coincidiendo con el partido de fútbol entre RCD Espanyol y Levante en Cornellà. Desde AMB recomiendan el uso de vías alternativas.

Mapa que muestra el corte por obras en la ronda de Dalt en Cornellà y Hospitalet (salidas 13 y 14)

Verano de obras

Las afectaciones se suman a un verano marcado por las obras en la ronda. Desde finales de julio, el Ayuntamiento de Barcelona trabaja en la cobertura del tramo situado entre Vallcarca y Vall d'Hebron, donde se están instalando las piezas que formarán el techo del futuro túnel, unos trabajos que obligaron a cortar por las noches la vía entre las salidas 5 y 6 hasta el pasado 6 de agosto.

Inicio de las obras de la nueva cubierta en la Ronda de Dalt, entre Vallcarca y el IES Vall d'Hebron. Barcelona. 21/07/2026. Barcelona. AUTOR: Marc Asensio / Marc Asensio / EPC

Además, desde el 3 de agosto y hasta el 24 del mismo mes, se mantendrá ocupado el carril derecho en ambos sentidos para avanzar en las instalaciones de cableado, seguridad, ventilación e iluminación, una actuación que permitirá cubrir otros 340 metros de la ronda y generar unos 16.000 metros cuadrados de nuevo espacio público y zonas verdes.

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Las obras para cubrir el tramo de la ronda, de 340 metros de longitud, empezaron en junio de 2024 y se prevé que se terminen a finales de 2027, mientras que la urbanización de la superficie requerirá otro año más aproximadamente. El objetivo, indica el consistorio, es conseguir espacios "más pacificados con menos tráfico", nuevos espacios de estancia "con más verde, menos ruido y una mejor calidad ambiental".