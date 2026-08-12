El nuevo aparcamiento gratuito del Eix Macià de Sabadell encara su recta final de obras para abrir en enero

Las obras del nuevo aparcamiento del Eix Macià avanzan según el calendario previsto y el Ayuntamiento de Sabadell prevé que el recinto pueda abrir a finales de enero de 2027. Los trabajos, iniciados a principios de este año, ya han completado la fase de movimientos de tierras y modelado del terreno, lo que permite empezar a visualizar la configuración definitiva de este espacio, que el consistorio enfatiza que seguirá siendo gratuito y se integrará en la estrategia municipal de renovación del Eix Macià.

Durante una visita a las obras este martes, la alcaldesa accidental y tercera teniente de alcaldesa del Área de Espacio Urbano, Acción Territorial y Participación, María del Mar Molina, ha asegurado que la actuación "va en timing" y ha destacado que "la obra va bastante bien". "La idea es que a finales de enero este aparcamiento esté abierto, siempre que no surja ningún imprevisto", ha señalado.

Con una inversión cercana a los 1,7 millones de euros y una superficie de actuación de aproximadamente una hectárea, el proyecto transformará el actual solar en un aparcamiento pavimentado con plazas para turismos y motocicletas, espacios reservados para personas con movilidad reducida y tres puntos dobles de recarga para vehículos eléctricos.

Actualmente, los operarios están finalizando los muros de gaviones y las infraestructuras soterradas, como las redes de saneamiento, las canalizaciones del alumbrado público y del sistema de videovigilancia. En las próximas semanas se ejecutarán las redes de agua y riego y se iniciarán las bases del pavimento.

El aparcamiento seguirá siendo gratuito

La responsable municipal también ha querido zanjar las dudas sobre un posible cambio en el modelo del estacionamiento y ha reiterado que el aparcamiento seguirá siendo gratuito. Asimismo, ha explicado que el proyecto mantiene un espacio reservado para acoger actividades temporales, como la instalación del circo, que podrá seguir celebrándose en este emplazamiento una vez finalicen las obras.

Respecto al número de plazas, Molina ha matizado durante la visita las cifras facilitadas inicialmente por el Ayuntamiento y ha señalado que el diseño definitivo dispondrá de "unas 248 plazas" para vehículos, además de 12 para motocicletas y alrededor de 18 para bicicletas. Aunque ha reconocido que desconoce cuántos coches podían estacionar anteriormente de forma desordenada, ha asegurado que, según los servicios técnicos municipales, la capacidad final "está compensada".

Más vegetación y mejor conexión peatonal

Uno de los principales cambios será la renaturalización del entorno, con la plantación de más de 140 árboles, nueva vegetación y la renovación del talud y de las escaleras de acceso desde el Eix Macià. Además, se habilitarán itinerarios peatonales con bancos y papeleras y un nuevo paso que conectará la avenida dels Paraires con la avenida de Lluís Companys.

"Se ha querido intensificar la presencia de verde para que, además de ser un aparcamiento, sea un espacio mucho más cómodo", ha afirmado Molina, quien ha recordado que la remodelación responde a "una reivindicación vecinal histórica" para ordenar un espacio que hasta ahora presentaba una imagen degradada.

Noticias relacionadas

La actuación forma parte del proyecto municipal Rellancem l'Eix, que prevé una inversión pública cercana a los 12 millones de euros para transformar el Eix Macià mediante mejoras en el espacio público, la movilidad, la actividad comercial y los equipamientos. Dentro de este plan ya se han ejecutado actuaciones como la renovación del carril bici de la avenida de Francesc Macià, la construcción de nuevos pasos elevados y la mejora de las jardineras de la zona.