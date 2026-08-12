70 libres y 12 de protección oficial
Una nueva promoción inmobiliaria suma 82 viviendas al centro de Sabadell
Culmia entrega su proyecto Parc Textil, ubicado en el céntrico sector de Sant Oleguer
CONTEXTO | Sabadell prevé sumar 1.829 viviendas nuevas antes de 2030, entre promoción pública y privada
Sabadell afianza su posición como motor residencial de la región metropolitana de Barcelona al sumar 82 viviendas de la promoción Parc Textil, de cuya entrega ha informado la promotora inmobiliaria Culmia en un comunicado. El nuevo complejo, situado en el entorno del céntrico sector de Sant Oleguer, consolida una oferta que combina la vivienda libre con la fórmula de protección oficial.
La promoción está constituida por tres edificios de diseño moderno. El proyecto cuenta con 70 viviendas libres y 12 viviendas protegidas. El complejo dispone de inmuebles de dos, tres y cuatro dormitorios, y todas las viviendas cuentan con balcón propio y algunas disponen además de terraza privada. En la actualidad, el desarrollo se encuentra en su fase final de comercialización.
Más allá de los espacios de uso privativo, el proyecto fomenta el confort diario y el sentido de comunidad. Entre las prestaciones más exclusivas destaca una piscina comunitaria con zona de solárium, situada en la cubierta de uno de los edificios. A esto se añaden diversos espacios exteriores comunitarios diseñados para favorecer la convivencia de los residentes. Asimismo, el conjunto se completa con un total de 158 plazas de garaje, 90 trasteros y seis locales comerciales.
Elevada calificación energética
Uno de los pilares del diseño de Parc Tèxtil es su alta calificación energética y el respeto al medioambiente, aseguran desde Culmia. El proyecto incorpora soluciones orientadas a minimizar el consumo energético global y optimizar el comportamiento térmico de los hogares. Las viviendas están dotadas con aerotermia para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Este equipamiento se combina con aislamiento exterior de la fachada y carpinterías con rotura de puente térmico y doble acristalamiento.
La localización de Parc Tèxtil es otra de sus principales bazas. Situado en el barrio de Sant Oleguer, el complejo goza de una ubicación de fácil conexión cerca del centro de Sabadell. El entorno inmediato destaca por contar con una gran riqueza de servicios, incluyendo equipamientos educativos, comercios y centros sanitarios. Esta centralidad se complementa con comunicaciones con Barcelona, situándose a escasos minutos de estaciones de Rodalies, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya y autobuses interurbanos, con acceso directo a la autopista C-58 hacia Barcelona.
- Turistas ‘sintecho’: “¿Pagar 100 euros por una noche? Prefiero dormir en la playa que pagar un hotel en Barcelona”
- Barcelona abre un expediente a una pastelería por el gigante queso con ojos de su fachada
- Barcelona blindará el Arc de Triomf con una barrera de bolardos para impedir un atentado como el del 17A
- Tiroteo en L’Hospitalet: un hombre dispara al aire en plena calle durante una discusión
- ¿Por qué los hombres no entienden que necesitan mantenerse al margen en público?' El polémico vídeo de una turista en las escaleras del metro de Sagrada Família de Barcelona
- Barcelona instalará un centenar de videocámaras en puntos clave como el Born, la Pegaso y los búnkeres del Carmel
- Multas incobrables o indebidas en Barcelona: anulados casi 50 millones de euros en sanciones municipales en 2025
- Dispositivo especial de la Guardia Urbana por el eclipse en Barcelona: estos serán los puntos con más vigilancia