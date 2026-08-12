Una nueva promoción inmobiliaria suma 82 viviendas al centro de Sabadell

Sabadell afianza su posición como motor residencial de la región metropolitana de Barcelona al sumar 82 viviendas de la promoción Parc Textil, de cuya entrega ha informado la promotora inmobiliaria Culmia en un comunicado. El nuevo complejo, situado en el entorno del céntrico sector de Sant Oleguer, consolida una oferta que combina la vivienda libre con la fórmula de protección oficial.

La promoción está constituida por tres edificios de diseño moderno. El proyecto cuenta con 70 viviendas libres y 12 viviendas protegidas. El complejo dispone de inmuebles de dos, tres y cuatro dormitorios, y todas las viviendas cuentan con balcón propio y algunas disponen además de terraza privada. En la actualidad, el desarrollo se encuentra en su fase final de comercialización.

Más allá de los espacios de uso privativo, el proyecto fomenta el confort diario y el sentido de comunidad. Entre las prestaciones más exclusivas destaca una piscina comunitaria con zona de solárium, situada en la cubierta de uno de los edificios. A esto se añaden diversos espacios exteriores comunitarios diseñados para favorecer la convivencia de los residentes. Asimismo, el conjunto se completa con un total de 158 plazas de garaje, 90 trasteros y seis locales comerciales.

Elevada calificación energética

Uno de los pilares del diseño de Parc Tèxtil es su alta calificación energética y el respeto al medioambiente, aseguran desde Culmia. El proyecto incorpora soluciones orientadas a minimizar el consumo energético global y optimizar el comportamiento térmico de los hogares. Las viviendas están dotadas con aerotermia para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Este equipamiento se combina con aislamiento exterior de la fachada y carpinterías con rotura de puente térmico y doble acristalamiento.

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La localización de Parc Tèxtil es otra de sus principales bazas. Situado en el barrio de Sant Oleguer, el complejo goza de una ubicación de fácil conexión cerca del centro de Sabadell. El entorno inmediato destaca por contar con una gran riqueza de servicios, incluyendo equipamientos educativos, comercios y centros sanitarios. Esta centralidad se complementa con comunicaciones con Barcelona, situándose a escasos minutos de estaciones de Rodalies, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya y autobuses interurbanos, con acceso directo a la autopista C-58 hacia Barcelona.