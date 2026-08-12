Un fallo eléctrico en aeropuerto de El Prat provoca decenas de retrasos y cancelaciones

Un fallo eléctrico en el aeropuerto de Barcelona-El Prat ha obligado a paralizar tanto aterrizajes como despegues a primera hora de la tarde de este miércoles. El incidente ha provocado decenas de retrasos en los vuelos con origen y destino a la ciudad condal, mientras que al menos cuatro vuelos programados para esta tarde han sido cancelados, según el portal web del aeropuerto. AENA ha informado a primera hora de la tarde de una "incidencia en la alimentación eléctrica de la torre de control" y ha aconsejado a los pasajeros que revisen el estado de sus vuelos con sus respectivas compañías. Poco después, la empresa responsable de la infraestructura ha confirmado la recuperación del suministro.

"Se ha recuperado el 100% del suministro eléctrico de la torre de control del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona - El Prat. La normalidad de la operativa se va recuperando progresivamente", ha señalado en un breve comunicado publicado en las redes sociales. A las 16:00 horas, las salidas estaban "totalmente operativas", según fuentes de AENA, mientras que las llegadas "lo harán en breve". Las mismas fuentes han informado que, en total, durante el fallo eléctrico, se han tenido que desviar 10 vuelos de los 1.124 que están previstos durante este miércoles.

Todo apunta a que la incidencia provocará afectaciones en los vuelos programados desde las dos terminales a lo largo de la tarde. Algunos pasajeros afectados han mostrado su enfado en las redes sociales tras varias horas esperando dentro del avión. En algunos casos, se han reportado demoras de más de 2 horas.

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El incidente se ha producido en plena temporada alta y en uno de los meses de más tráfico aéreo del año. Los aeropuertos de la red de Aena en España cerraron el mes de julio con un total de 34,4 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 5% respecto al mismo mes del año anterior, según datos publicados este miércoles. En el caso del aeropuerto de El Prat, el incremento ha sido del 6%, equivalente a 5,87 millones de viajeros el mes pasado.