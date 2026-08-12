El eclipse solar de hoy en Barcelona: dónde verlo y los lugares que ofrecen las mejores vistas

Este miércoles, 12 de agosto, llega una de las citas astronómicas más importantes del siglo en Catalunya: "el día de las dos noches", con un eclipse solar que será total en el Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y Ponent. Barcelona no será uno de los mejores lugares para contemplar el fenómeno, ya que quedará fuera de la franja de totalidad y, además, la posición de Collserola complicará todavía más la observación. Aun así, quienes se queden en la capital catalana podrán verlo si buscan el lugar adecuado (y si las nubes lo permiten).

Factores a tener en cuenta

El eclipse comenzará alrededor de las 19:30 horas y durará hasta aproximadamente las 21:30, aunque el momento de máxima ocultación llegará a las 20:29 h, cuando la Luna cubra el 99,8 % del diámetro del Sol en Barcelona.

El astro estará apenas a 4 grados sobre el horizonte, en dirección oeste-noroeste. Por eso, la sierra de Collserola hará que el Sol deje de verse antes de que termine el eclipse. Así, para disfrutar del fenómeno durante el mayor tiempo posible desde Barcelona, no basta con buscar un sitio elevado y es necesario es encontrar un lugar con un horizonte despejado hacia el oeste-noroeste, sin edificios, árboles o montañas que se interpongan.

También cabe recalcar que en la capital catalana todo el mundo deberá llevar las gafas homologadas todo el tiempo, ya que la Luna no llegará a cubrir el 100% del Sol en ningún momento.

Dónde buscar un buen sitio en Barcelona

Si ya no estás a tiempo de salir de la ciudad, la mejor estrategia será alejarse, en la medida de lo posible, de los barrios de montaña y buscar sitios altos y abiertos, preferentemente cerca del litoral y con vistas despejadas hacia el oeste. A continuación repasamos algunas opciones.

Montjuïc

La montaña de Montjuïc será previsiblemente uno de los lugares donde más personas se concentrarán para ver el eclipse, especialmente la zona de la Anella Olímpica. Allí pueden haber condiciones aceptables para contemplar el eclipse (siempre que se escoja, insistimos, un lugar despejado con vista hacia el oeste). Hay que tener en cuenta que el Sol estará muy bajo en el momento de máxima ocultación, por lo que cualquier árbol u obstáculo puede estropear el momento.

Además, es probable que en Montjuïc se produzcan aglomeraciones y será necesario tomar precauciones ante los posibles hurtos que algunos carteristas podrían aprovechar para cometer, como ya ocurre normalmente en otros eventos con gran afluencia de público en la capital catalana. Por todo ello, la Guardia Urbana tiene previsto reforzar la vigilancia en esta zona.

Por su parte, el Castell de Montjuïc ha preparado una programación especial para este miércoles, con acceso desde las 19:00 hasta las 21:30 horas para contemplar el fenómeno. Eso sí, hace falta reserva previa, y las 200 entradas que había disponibles ya se han agotado.

Terrazas de edificios altos y hoteles

Otra opción aceptable puede ser subir a una terraza o azotea de un edificio alto que tenga vistas despejadas hacia el oeste. Por ello, varios hoteles de Barcelona han preparado eventos especiales para seguir el fenómeno. Entre ellos se encuentran los hoteles Casa Fuster, Claris, H1898, Kimpton Vividora Barcelona, Majestic, Mandarin Oriental, ME Barcelona, Nobu, Ohla Eixample y Sofitel Barcelona Skipper.

Collserola

Puede resultar tentador pensar que, cuanto más alto sea el sitio, mejor será la visibilidad. Pero en este caso no siempre es así. Por ejemplo, no es recomendable acudir a ciertos puntos de Collsoreola como el mirador del Tibidabo, ya que su orientación y posición respecto al fenómeno no permitirán observarlo bien.

Las condiciones sí pueden ser más favorables en algunos puntos de la vertiente oeste de Collserola, aunque aquí hay otro obstáculo: las restricciones que continúan vigentes en el parque natural debido a la peste porcina africana. De hecho, esta será una de las zonas en las que la policía desplegará efectivos para controlar los accesos.

En esta parte de Collserola, no está restringido el acceso a los bares y restaurantes situados dentro del parque natural, ni a los barrios de La Floresta y Les Planes, que ya pertenecen al municipio de Sant Cugat del Vallès. Desde algunos puntos elevados y despejados de estas zonas sí será posible seguir el eclipse con mejores condiciones de visibilidad.

Noticias relacionadas

También en el municipio vecino de Sant Cugat, una opción especialmente interesante es desplazarse hacia el Turó de Can Mates, que ofrece una vista de 360 grados desde sus 178 metros de altura y puede proporcionar una muy buena vista del eclipse, así como de la puesta de sol.