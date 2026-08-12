Fenómeno astronómico
Dónde conseguir gratis en Barcelona las gafas homologadas para el eclipse solar de esta tarde
El Govern desaconseja mirar directamente al Sol, ya que puede provocar lesiones graves e irreversibles en la vista
Última hora del eclipse solar total de hoy 12 de agosto, en directo | Mapas, horarios y momento de máxima visibilidad por zonas
Guía del eclipse del 12 de agosto: Buscador de los mejores miradores de España para vivir el fenómeno
¿Dónde conseguir las gafas gratis de la ONCE y el Gobierno para ver el eclipse solar? Puntos de recogida en Catalunya
Catalunya y todo el resto del país cuentan las horas para poder disfrutar del eclipse solar total, un acontecimiento histórico que no se presenciaba en la España peninsular desde hace más de un siglo.
Esta tarde, la luna tapará completamente el sol durante más de un minuto. Se trata de un evento que empezará a ser visible a las 19.30 horas en Galicia (hora peninsular española), avanzando en diagonal por el territorio peninsular hasta cubrir por completo Castellón y Baleares sobre las 20.31.
En este sentido, en Catalunya, se podrá ver desde la provincia de Tarragona y la mitad sur de la de Lleida. Mientras, en Barcelona y Girona el eclipse será parcial.
Observar el eclipse con seguridad
Para poder presenciar el fenómeno astronómico, la Generalitat ha habilitado una veintena de puntos seguros de observación.
Sin embargo, el Govern recalca que, para poder disfrutar el eclipse, hay que garantizar la seguridad, ya que mirar directamente al Sol puede provocar lesiones graves e irreversibles en la vista.
Para protegerse es necesario:
- Utilizar únicamente gafas homologadas con certificación ISO 12312-2.
- También se pueden utilizar métodos de observación indirecta o telescopios con filtros adecuados.
- Bajo ningún concepto hay que hacer uso de gafas de sol convencionales, radiografías, CD, cristales ahumados ni otros métodos caseros.
- Tampoco hay que observar el Sol con prismáticos o cámaras que no dispongan de filtros específicos.
En los puntos oficiales de observación
En este sentido, con tal de facilitar que los ciudadanos disfruten de la experiencia sin preocupaciones, la Generalitat está repartiendo gafas homologadas de forma gratuita: en los puntos oficiales de observación de Lleida y Tarragona se distribuirán 150.000 gafas homologadas.
Sin embargo, no es la única manera de hacerse con unas: en Barcelona también se pueden conseguir.
¿Cómo conseguir las gafas homologadas en Barcelona?
En la capital catalana se pueden obtener gracias a la campaña 'Una vista única. Cuídala', impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, mediante la que se reparten, junto a la entidad social ONCE, dos millones de gafas homologadas: 1,7 millones por parte de la asociación y 300.000 por parte del ministerio.
Hay dos formas de conseguirlas:
- En los centros adscritos a la campaña, que en Barcelona son el Museu de Ciències Naturals de Barcelona y el Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA), en Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona).
- En los puntos de venta de lotería de la ONCE.
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