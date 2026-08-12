Un proyecto de arte urbano dinamiza el comercio de barrio del Clot y ahuyenta las pintadas de sus persianas

"Así la tienda tiene otra presencia cuando está cerrada. Es una manera de disfrutar del arte urbano", valora Toni Pardillo López, propietario de uno de los negocios que se han sumado a una iniciativa que lleva el arte a las persianas de los comercios de proximidad del Clot, en Barcelona. Un total de 17 establecimientos del barrio se han sumado al proyecto municipal 'Persianes que fan barri', que convierte estos elementos en lienzos para el arte urbano y las integra en una ruta artística a pie de calle.

En el Clot, las intervenciones llevan la firma del muralista Roc Blackblock, reconocido artista urbano y vecino del barrio, quien ha utilizado la misma paleta de colores en las 17 obras para dibujar los productos y objetos que identifican a cada establecimiento, como hilos, dedales y botones en la Mercería Mariona; o helados, horchata y chufas en la Gelateria Mallorca.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona y a la que se ha sumado la asociación Eix Comercial del Clot, busca poner en valor tanto el arte urbano como el comercio de proximidad tradicional, que así resalta su arraigo diferencial frente a tiendas efímeras de 'bubble tea', franquicias impersonales y productos solo para turistas. Asimismo, las persianas de los establecimientos participantes reducen su exposición a pintadas y actos vandálicos porque muchos grafiteros evitan mancillar obras murales y pasan a formar parte de un recorrido que invita a redescubrir los negocios de toda la vida.

Persiana de la Mercería Mariona, en la calle Independencia, 294, pintada por el artista Roc Blackblock. / Belén González / EPC

Persiana de la horchatería heladería Mallorca, en la calle Mallorca, 620, pintada por el artista Roc Blackblock. Barcelona, 11 de agosto de 2026. Foto: Belén González / EP / Belén González / EPC

Persianas pensadas para durar más

Uno de los establecimientos que se ha sumado a la propuesta es la Vermuteria D'Clot (Rogent, 52). Su propietario, Toni Pardillo López, valora positivamente que las persianas puedan contar con una intervención artística de calidad: "Me parece perfecta la iniciativa, porque el mantenimiento de la persiana es complicado si no tienes este tipo de arte urbano. Siempre hay pintadas y manipulaciones, así que la idea es muy buena. Al final da otra presencia", explica en declaraciones a este diario.

Pardillo recuerda que, cuando abrió el establecimiento, hace 14 años, decidieron pintar la persiana de azul. "Duró seis meses. Siempre hay pintadas o algo", señala. Ahora, en cambio, la persiana forma parte de la imagen del negocio también cuando está cerrado. "Es una manera de disfrutar del arte de un profesional", añade.

"Desde la asociación de comerciantes Eix Clot nos hemos sumado a esta campaña del Ayuntamiento para hacer un circuito de obras de diseño urbano", explica Pardillo, que es también miembro de la entidad. Cada asociación de comercio de barrio ha trabajado con un artista urbano diferente, que tiene su propio estilo. Los comercios, a cambio, se comprometen a mantener las obras durante un tiempo.

Persiana de la vermutería D'Clot pintada por Roc Blackblock, en la calle Rogent, 52. / Belén González / EPC

Un vermut, unas aceitunas y una escudella

El proceso creativo parte de una conversación con el propio comercio. Los responsables de los establecimientos se reúnen con el artista para crear una obra que esté en consonancia con la actividad de cada negocio. En el caso de la Vermuteria D'Clot, el resultado es fácilmente reconocible, con un vermut y unas aceitunas.

En la Charcutería Bosch (Mallorca, 558), Roc Blackblock ha optado por dibujar uno de los platos más emblemáticos de la cocina tradicional catalana: una escudella con carn d'olla. Y es que en esta tienda pueden encontrarse muchos de los ingredientes necesarios para preparar este caldo, como la 'pilota' que protagoniza las mesas de Navidad de tantas familias barcelonesas. El gerente, Xavier Bou Bosch, también muestra su entusiasmo con la iniciativa: "Además de quedar estético, cada obra representa a cada tienda según su oficio, y es súper chulo ver la guía con todas las persianas decoradas", comenta a este diario.

Persiana de la charcutería Bosch, en la calle Mallorca, 558, pintada por el artista Roc Blackblock. / Belén González / EPC

Persiana de la pastelería La Palma, en la calle Clot, 72, pintada por el artista Roc Blackblock. / Belén González / EPC

Roc Blackblock, artista local

La elección de Roc Blackblock para intervenir las persianas del barrio tiene también su componente de proximidad, ya que el artista, además de ser una de las figuras destacadas del arte urbano de Barcelona, también es vecino del barrio. Así, el proyecto ha tenido un componente sentimental para él: "Lo más significativo ha sido pintar un comercio centenario en el que mi bisabuela ya compraba antes de que yo naciera", ha explicado en sus redes. "Los pequeños comercios de barrio son cultura e identidad de los barrios y de la ciudad que debemos defender", ha añadido.

Firma del artista Roc Blackblock en la persiana de la Mercería Mariona. / Belén González / EPC

Blackblock es conocido por sus obras de reivindicación de la memoria histórica y el antifascismo en Catalunya. De hecho, recientemente fue vandalizado su mural 'Herstory-Les dones fan història' con esvásticas nazis y acudió de urgencia a repararlo. "Esta es la demostración de que la memoria es un campo de batalla", manifestó el artista en perfil de Instagram.

185 comercios en toda Barcelona

El proyecto 'Persianes que fan barri' no se limita al Clot. Según el Ayuntamiento de Barcelona, la iniciativa ha permitido intervenir artísticamente en 185 comercios de los diez distritos de la ciudad, con la participación de 15 asociaciones y ejes comerciales y de 11 artistas y colectivos creativos.

Persiana de la tienda y tetería Sien Té, en la calle Rogent, 96, pintada por el artista Roc Blackblock. / Belén González / EPC

En el caso del barrio de El Clot, los 17 comercios participantes son los siguientes:

Akasha Hub (C. Verneda, 19, nau 1)

(C. Verneda, 19, nau 1) Bar Elias (C. Mallorca, 525)

(C. Mallorca, 525) Bar Restaurant La Coctelera (C. Aragó, 609)

(C. Aragó, 609) D'Clot (C. Rogent, 52)

(C. Rogent, 52) DigiCopy Clot (C. Mallorca, 581)

(C. Mallorca, 581) Duve Clínic (C. València, 571, local 1)

(C. València, 571, local 1) Farmàcia Mallorca (C. Mallorca, 591)

(C. Mallorca, 591) Gelateria Mallorca (C. Mallorca, 620)

(C. Mallorca, 620) Merceria Mariona (C. Independència, 294)

(C. Independència, 294) Papereria Estanc Paloma (C. Clot, 59)

(C. Clot, 59) Pastisseria Gual (C. Mallorca, 529)

(C. Mallorca, 529) Pastisseria La Palma (C. Clot, 72)

(C. Clot, 72) Perruqueria Núria Soler (C. Muntanya, 55)

(C. Muntanya, 55) Restaurant A'Cañota (C. Indústria, 314-316)

(C. Indústria, 314-316) Siente (C. Rogent, 96)

(C. Rogent, 96) Unir Tours (C. Còrsega, 697, local 5)

(C. Còrsega, 697, local 5) Xarcuteries Bosch (C. Mallorca, 558)

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Persiana de la peluquería Núria Soler, en la calle Muntanya, 55, pintada por el artista Roc Blackblock. Barcelona, 11 de agosto de 2026. Foto: Belén González / EP / Belén González / EPC

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