"Hace 20 años pensé que no vería este eclipse": el Castillo de Montjuïc se convierte en el 'balcón' al cielo de Barcelona

En los últimos días ha habido una palabra que se ha colado en conversaciones, informativos, grupos de WhatsApp y redes sociales con una insistencia difícil de igualar: eclipse. Seguramente es uno de los fenómenos que marcarán el verano de 2026 en la memoria de muchos. Aunque los mapas sitúan los mejores lugares para contemplarlo en el sur de Catalunya, donde la Luna ha llegado a ocultar completamente el Sol, Barcelona también ha querido reservarse un asiento para este espectáculo astronómico y ha encontrado en el Castillo de Montjuïc su particular 'balcón' al cielo este histórico 12 de agosto.

"Cuando me hablaron de este eclipse hace más de veinte años pensé que no llegaría a verlo. Y mira, aquí estoy", afirma a EL PERIÓDICO con una sonrisa Antonia, quien a sus 90 años ha observado el fenómeno con emoción, ya que es aficionada a la astronomía desde hace décadas.

La fortaleza de Montjuïc, uno de los puntos más elevados de la ciudad, había ampliado excepcionalmente su horario hasta las 21.30 h para acoger la observación del eclipse. Las entradas se agotaron varios días antes de la cita, una muestra del interés que ha despertado un acontecimiento excepcional que, tras el de este miércoles, no volverá a ofrecer un eclipse total visible desde España hasta 2180. Para la ocasión, el castillo había preparado la terraza como punto de observación, con una explicación guiada del fenómeno y gafas homologadas para que los asistentes puedan seguirlo con seguridad.

Poco antes de las 18:00 h, el ambiente ya dejaba entrever que no es un día cualquiera. Si desde primera hora las carreteras y los trenes que ponen rumbo a Tarragona reflejaban el interés por el eclipse, en Montjuïc también se percibía esa expectación. Familias, grupos de amigos y curiosos han ascendido hasta la fortaleza con las gafas preparadas y el móvil en el bolsillo, dispuestos a comprobar si Barcelona también puede disfrutar de una buena panorámica del fenómeno.

Las expectativas han sido distintas para cada uno. "Sabemos que desde Barcelona no se verá tan bien, pero venimos a pasar un buen rato en familia", reconoce Elisenda. En cambio, Beatriz, Isabel y Tere no esconden la ilusión. "No estaremos en el próximo", comentan entre risas, conscientes de que el siguiente eclipse total visible desde España no llegará hasta 2180.

Eclipse solar visto desde el Castillo de Montjuic. / Belén González / EPC

"La IA nos dijo que era el mejor sitio"

A las 19 h de la tarde, los trabajadores del castillo recibían a los asistentes, repartían las gafas homologadas y recordaban las normas básicas para observar el Sol sin riesgos. Poco después, el eclipse empezaba a hacerse visible.

Entre los asistentes ha estado Ramón, acompañado por un grupo de amigos. Explica entre risas cómo acabaron allí: "La Inteligencia Artificial nos dijo que este era el mejor sitio de Barcelona para ver el eclipse". La frase ha despertado las bromas del grupo, que ha disfrutado de la espera con una cerveza en la mano.

Una familia disfruta del eclipse en el Castillo de Montjuic. / Belén González / EPC

A medida que avanzaba el eclipse, el castillo ha entrado en un silencio poco habitual. Solo se han escuchado algunos comentarios en voz baja y el sonido de las cámaras. Cuando el fenómeno ha alcanzado su punto máximo visible desde Barcelona, un aplauso espontáneo ha roto la calma.

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Durante unos segundos, las 200 personas reunidas en la terraza han levantado la vista al cielo al mismo tiempo. "Ha sido una experiencia preciosa y, viendo toda la gente que hay abajo, aquí hemos sido unos privilegiados", ha resumido Isabel antes de abandonar el recinto. Aunque el eclipse ya es historia, la sensación de haber compartido un momento irrepetible permanecerá mucho tiempo.