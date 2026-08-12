La Diputación de Barcelona invertirá 15 millones para resucitar un edificio enfermo de la Diagonal cerrado desde 2010

Un edificio de siete plantas en la avenida Diagonal con la calle Padilla, en el Eixample, está pendiente de empezar a reformarse para revivir tras permanecer cerrado desde 2010. Por entonces, el inquilino era el Ayuntamiento de Barcelona y se lo devolvió al propietario, la Diputación, alegando que era inadecuado que el bloque de oficinas siguiera albergando servicios de carácter administrativo. El consistorio lo había ocupado durante una década y lo dejó al aflorar síntomas de malestar, dolores de cabeza, hipersensibilidad y fatiga crónica entre los trabajadores. En consecuencia, el inmueble fue declarado enfermo y se desalojó, sin que se haya rehabitado nunca en 16 años. Ahora, la Diputación de Barcelona afronta el proceso para encomendar las obras para reabrirlo, aunque empezarán más tarde de lo que se preveía en 2025.

Hace poco más de un año, la institución calculaba que la remodelación del número 233 de la Diagonal -edificado en 1998 y con una superficie construida de 5.238 metros cuadrados- podía comenzar en junio de 2026 y que la reconstrucción ya renovada volviera a estar operativa a partir del otoño de 2028. No obstante, el procedimiento para contratar la reforma se abrió hace pocas semanas, a finales del pasado julio, y las empresas que aspiren al encargo tienen margen hasta el 10 de septiembre para presentar ofertas, por lo que el proceso previo a los trabajos aún se alargará en los próximos meses. La Diputación no concreta por ahora una nueva fecha para iniciar la “rehabilitación integral” que plantea para sanear el edificio, que se convertirá en la nueva sede del Organismo de Gestión Tributaria de la administración provincial. El plan sí traza que las tareas duren 522 días, cerca de un año y medio.

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De acuerdo al proyecto, las tareas para “adecuar el edificio a los estándares funcionales, normativos y de calidad que se requieren actualmente en cualquier edificio, resolviendo las disfunciones existentes y mejorando la calidad ambiental de los espacios” se presupuestan en 15,27 millones de euros. La estimación supera la de 2025, cuando se tasó que las obras podían costar unos 9,2 millones, según una evaluación preliminar. Aparte, se añade un desembolso valorado en 730.911,57 euros para adaptar dos locales en el número 481 de la calle Diputació, adyacentes al inmueble a rehacer y complementarios, para ubicar una centralita telefónica y dos salas de reuniones con comedor para los empleados.

Recreación del la fachada de Diagonal 233, en Barcelona, cuando se reforme para dejar de ser considerado un edificio enfermo. / DIPUTACIÓN DE BARCELONA

Estado "obsoleto"

La Diputación define las tareas a abordar como una “gran rehabilitación sin aumento de volumen ni cambio del uso principal” del inmueble, que tacha de “obsoleto”. La drástica “remodelación a fondo del edificio” para “ponerlo al día y convertirlo en un espacio de oficinas contemporáneo” se adjudicó mediante concurso público en diciembre de 2022 a la unión temporal de empresas formada por los despachos de arquitectura Sumo y Taller 9s. El diseño mantiene la “estructura existente” del bloque de oficinas pero implica el “derribo casi total del resto de elementos constructivos e instalaciones”.

El plan contempla que “se derribará la totalidad de la fachada”, lo que se juzga como “la operación más importante” en el “proceso de deconstrucción selectiva” y se retirará con cuidado para reutilizar parte del material. Se sustituirá por una envolvente que define como una “doble piel vidriosa”, con una cristalera exterior que filtre más aire y luz y una interior que utilizará madera para forrar el inmueble. Quedará un hueco entre medio de ambos cierres, una balconada abierta al personal y ajardinada. Se aspira así a reducir el consumo energético de las oficinas y generar un efecto térmico que caliente el espacio entre ambas cubiertas en invierno y que registre unos dos grados menos en comparación con la temperatura de la calle en verano.

La fachada del número 233 de la avenida Diagonal, perteneciente a la Diputación de Barcelona. / RICARD CUGAT

Dentro de la construcción, “se arrancarán todas las instalaciones”, lo que incluye la “red eléctrica, el alumbrado, la instalación de climatización” y diversas construcciones, como mamparas, revestimientos, puertas, baños, falsos techos, escaleras y pavimentos. “Las instalaciones del edificio, principalmente las de climatización, han quedado obsoletas”, alega el proyecto. Concreta que la climatización “está diseñada con el gas no autorizado R-22” y el bloque carece de sistema de ventilación.

“No cumple las normativas actualmente vigentes”, agrega, y menciona que no se ciñe al código de protección frente a incendios ni al de accesibilidad. “No es posible su legalización y utilización para el uso previsto en las condiciones actuales”, remacha. Apostilla que, “a estos hechos, se añaden una distribución de espacios inadecuada y una calidad ambiental de los espacios interiores muy mejorable”.

Recreación de la fachada reformada del edificio del número 233 de la avenida Diagonal, en Barcelona. / DIPUTACIÓN DE BARCELONA

Falta de luz natural

La propuesta señala que las principales carencias del edificio enfermo son la “falta de luz natural en las zonas de trabajo”, una disposición “caótica” e ineficiente en caso de requerirse una evacuación por incendio, la “obsolescencia de las instalaciones de ventilación y climatización” y una “envolvente con bajas prestaciones de aislamiento”. Sobre ese diagnóstico, la Diputación se propone una “reconfiguración integral del edificio de oficinas existente para convertirlo en un inmueble de oficinas de referencia” en Barcelona.

Las comprobaciones concluyen que el edificio “presenta un buen estado de conservación”, más allá de algunas muestras de degradación por abandono. “Aunque se trate de un edificio de oficinas, la propuesta tiene una clara vocación urbana y de servicio público”, se precia el proyecto. Se conciben plantas diáfanas con 30 puestos de trabajo por cada una del primer al sexto piso y zonas de trabajo flexibles, una cubierta verde y con placas fotovoltaicas, una planta baja de atención al público con grandes ventanales, un espacio polivalente para actos en el altillo y tres sótanos para almacenes, vestuarios y garajes.