Barcelona dona 100.000 euros a Colombia tras el terremoto que ya deja más de 220 muertos

El Ayuntamiento de Barcelona destinará 100.000 euros a contribuir a atender las necesidades derivadas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado lunes y que ha dejado al menos 224 muertos. El consistorio ha activado además distintos mecanismos de respuesta ante la emergencia y ha ofrecido personal especializado de Bomberos de Barcelona para colaborar en la evaluación de edificios colapsados y en la gestión de la emergencia.

Según ha informado el consistorio, los fondos se canalizarán mediante un convenio de cooperación que Barcelona tiene con Colombia. En concreto, se utilizará el Memorándum de Entendimiento vigente con Santiago de Cali, ciudad con la que el Ayuntamiento de Barcelona mantiene una relación estable de colaboración. Esta vía permitirá orientar los recursos en función de las necesidades identificadas sobre el terreno y complementar la respuesta de las entidades de cooperación que ya trabajan en la zona.

Los Bomberos de Barcelona, por su parte, se han ofrecido para enviar personal técnico especializado. La eventual movilización se realizaría a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), en coordinación con los mecanismos europeos de protección civil. El cuerpo permanece a la espera de una posible activación, han informado fuentes municipales

Gestos del gobierno municipal

El ayuntamiento también ha señalado que en Barcelona viven más de 47.000 personas nacidas en Colombia, y el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, y el comisionado de Relaciones Ciudadanas y Diversidad Cultural, Richard Sánchez, se reunieron este martes por la tarde con distintas entidades colombianas de la capital catalana para trasladarles el apoyo municipal y explicar las vías de cooperación que se están activando.

En el encuentro participaron, entre otras organizaciones, Fedascat, Aesco, Asocascol, Associació Huitaca, Asociación Mujeres Palante, Colectivo Maloka Colombia, Juntanza Colombiana, Guardianes de la Memoria, Asociación Mareas y Asociación Buramu.

En paralelo, el alcalde de Barcelona Jaume Collboni ha informado de que ha contactado con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, para hacerle llegar su apoyo, así como con la cónsul de Colombia en Barcelona.

Más de una década de donaciones a Colombia

La respuesta de Barcelona se apoya en una relación de cooperación con Santiago de Cali que se remonta a 2014, cuando se firmó un convenio entre el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, el Ayuntamiento y la Alcaldía de Cali para apoyar la red de bibliotecas de la ciudad colombiana.

Desde 2016, la colaboración se ha ampliado a ámbitos como la atención a personas con adicciones, las políticas de cuidados, las políticas de juventud y los proyectos de cooperación entre el Consejo de la Juventud de Barcelona y entidades juveniles de Cali. Desde 2025 está además vigente un Memorándum de Entendimiento para reforzar la cooperación entre ambas ciudades y facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos.

Entre 2024 y 2026, el Ayuntamiento de Barcelona asegura haber destinado más de 554.000 euros en subvenciones a cinco proyectos de cooperación desarrollados en Cali, Cauca, Buenaventura y Bogotá, centrados especialmente en las políticas de cuidados, los derechos de las mujeres, la construcción de paz y el liderazgo comunitario.

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Solo en la convocatoria de 2026 se han concedido provisionalmente cerca de 320.000 euros a tres proyectos impulsados por la Associació Col·lectiu Maloka Colombia, la Fundación Kreanta y la Fundació Oxfam Intermón, con actuaciones en Cali, Buenaventura y Bogotá. El consistorio considera que esta red de colaboración previa permitirá articular con mayor rapidez la respuesta ante la emergencia provocada por el terremoto. Barcelona ha expresado asimismo su solidaridad con el pueblo colombiano ante la magnitud de la catástrofe.