Los turistas del eclipse en Tarragona y Lleida: "Tenemos huéspedes que han venido desde Texas y California por el eclipse"

Desdel el pasado lunes, el Gran Hotel Mas d'en Bruno, en pleno Priorat y en la franja de totalidad del eclipse, ha colgado el lleno con una alineación internacional de turistas dispuestos a disfrutar no solo del minuto y medio de gloria acotado al día 12, sino a un hedonista programa en torno al fenómeno astronómico que en este idílico alojamiento durará cuatro días. Es un ejemplo del tirón turístico que tendrá la breve ocultación del sol para algunas zonas de Tarragona y Lleida, cuyas reservas hoteleras se han copado en muchos casos con meses de antelació. Estos días los alojamientos comercializan sus últimas camas a un precio incluso ocho veces mayor de lo habitual en estas fechas, atrayendo a viajeros de larga distancia. En Barcelona, aunque muchos hoteles harán eventos para la ocasión, el turismo de eclipse solo ha hecho a lo sumo 'escala' de cara a llegar a otros puntos de mayor visibilidad en el territorio.

En el lujoso hotel del Priorat, de The Stein Group y con el sello Relais&Châteaux, lanzaron su planazo hace más de un año con el irresistible imán de combinar astronomía, gastronomía y cultura del vino en "una propuesta sensorial" que va mucho "más allá de mirar al cielo". Sumando "ciencia y territorio", el resort de 24 habitaciones premiado en 2024 como mejor de Europa completó todas las reservas para esta semana desde principios de año, con viajeros que han pagado por el programa completo --hasta el día 14-- entre 7.500 y 13.000 euros por habitación doble (según categoría), procedentes sobre todo de EEUU. No tuvieron que publicitarlo mucho: simplemente lo dieron a conocer entre antiguos clientes, que a su vez lo hicieron llegar a amigos y parientes. En muchos casos han pasado el fin de semana previo en Barcelona u otras ciudades españolas, pero "la razón de su viaje era el eclipse".

Así lo cuenta a este diario el CEO de Stein Jesús Heras, que esta mañana de martes acompañaba a los turistas a visitar una bodega de producción biodinámica, para explicar la influencia de la Luna en la agricultura y las virtudes de esta tarea casi artesanal. La excursión y cata con vistas al Montsant era uno de los puntos fuertes del plan, junto con el momento cumbre del eclipse, que vivirán en el Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, con astrónomos que les ilustrarán sobre el histórico fenómeno y una cena gourmet in situ a cargo de un restaurante con dos estrellas Michelin tras el crepúsculo. "Tenemos alguna habitación con brasileños y españoles, pero sobre todo hay estadounidenses, en especial de Texas, y también de Tennessee, California y Washington", detalla.

Oferta revalorizada y vendida

Es la opción más elitista, pero los municipios con alojamientos en la franja de totalidad del fenómeno llenarán sus habitaciones estos días con visitantes de todo tipo de presupuesto. También en las categorías más alta, el Gran Claustre en Altafulla tendrá un 100% de ocupación de sus 40 habitaciones, relatan. Mientras que Le Méridien Ra Beach Hotel & Spa de El Vendrell, junto al mar, ha optado por montar un evento especial que va más allá de su huéspedes: 'Eclipse 360º' sumará en su azotea observación, música y un cóctel de 18.00 a 21.00 horas. Para 170 personas de aforo, tiene todas las entradas vendidas desde hace días, explica un responsable.

En Alcanar, en el pequeño paraíso del hotel Tancat de Codorniu se sorprendieron ya hace un año al ver volar las reservas de sus 17 habitaciones para estos dos días, cuando aún no eran ni conscientes del acontecimiento. "No hizo falta promocionar nada", dicen. La composición está marcada sobre todo por británicos.

El hotel Tancat de Codorniu, en Alcanar, copó hace un año las reservas para las fechas del eclipse / TC

En el Hotel Montsià, de dos estrellas, en Amposta, cuentan que hace tres meses que hicieron 'sold out' de sus 52 habitaciones, con viajeros sobre todo del resto de Catalunya y de Reino Unido, que realizarán sus propios planes de contemplación. Sus precios han sido los habituales de temporada alta, pero en otros casos, las últimas habitaciones están disparando la cotización.

Así, el buscador Booking muestra en Tarragona y su entorno solo un 1% de disponibilidad para mañana miércoles. Un céntrico hotel de tres estrellas ofrece sus últimas camas a 630 euros, mientras que dentro de una semana costarán solo 80 euros, casi una octava parte. Un único apartamento turístico que sigue anunciado en el portal se vende a 517 euros la noche. Desde la Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona (AEHT) destacan que el efecto en la costa ha sido menor porque la ocupación ya es altísima en estas fechas, pero en cambio ha tenido un gran impacto en el interior, donde en muchos casos las tarifas se han doblado. E incluso disparado, como ha comprobado este diario. Su vicepresidente Àngel Pérez, que lleva la cartera de Restauración, agrega que este sector también se ha visto favorecido, con casos de establecimientos del interior que en estas fechas suelen cerrar y que abrirán estos días para beneficiarse de la alta afluencia de visitantes. Compensará una facturación de julio que se vio afectada por el horario de los partidos del Mundial.

Tres estrellas leridanas a 623 euros la noche

Se han visto revalorizados también los alojamientos de la parte sur de Lleida, tanto su capital como municipios del Segrià y les Garrigues. En la ciudad, Booking arroja a estas alturas solo un par de opciones de alojamiento disponible. Un hotel de tres estrellas que en días posteriores costará 79 euros la noche, cobra sus últimas habitaciones del miércoles a 623 euros.

Fuentes del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida indican que que en lugares donde el caluroso mes de agosto limita la ocupación hotelera a entre un 30-40%, mañana se vivirán puntas "totalmente inusuales" del 90 al 100%. Las reservas se han hecho con bastante antelación, ha alcanzado a muchas casas rurales y apartamentos turísticos y la procedencia es tanto catalana como internacional, muy diversa, añaden. Muchos establecimientos pedían una estancia mínima de dos noches.