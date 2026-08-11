Sucesos
Dos tiroteos en una misma noche en el barrio de Sant Cosme de El Prat
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Dos tiroteos en menos de tres horas se registraron este lunes por la noche en el barrio de Sant Cosme, en El Prat de Llobregat. Los dos episodios se produjeron en la vía pública y, según han informado fuentes policiales a este diario, podrían estar relacionados con un enfrentamiento entre las mismas personas. Por ahora no constan heridos, detenidos ni identificados.
El primer aviso llegó a las 20.54 horas, cuando varios vecinos llamaron al 112 para alertar de una pelea en la plaza de la Amistad, frente a los juzgados, y aseguraron haber escuchado disparos de arma de fuego. Cuando llegaron las patrullas de los Mossos d'Esquadra, una de las personas implicadas había entrado en un edificio, mientras que otra había huido corriendo.
Según fuentes del cuerpo, los agentes registraron el inmueble en busca de la persona que supuestamente se había escondido allí, pero no la encontraron. En la calle sí localizaron una navaja y dos cuchillos.
Segundo enfrentamiento
Tras el suceso, los Mossos establecieron un patrullaje preventivo por la zona. A las 23.15 horas no se habían producido nuevas incidencias, por lo que dieron por finalizada esta actuación. No obstante, apenas media hora después, a las 23.42 horas, recibieron un nuevo aviso de vecinos que alertaban de otra pelea en la zona, esta vez en la calle Riu Túria, y aseguraban haber escuchado de nuevo varios disparos de arma de fuego.
Los agentes que se desplazaron hasta el lugar encontraron 32 casquillos y cinco cartuchos en la vía pública. Los Mossos activaron entonces a la unidad de investigación para realizar un reportaje fotográfico de los hallazgos y recoger los objetos.
Según han explicado fuentes policiales a este diario, los primeros indicios apuntan a que en este segundo episodio podrían haber participado las mismas personas enfrentadas en el primer incidente. Por el momento, no consta ninguna persona herida, ni tampoco ningún detenido o identificado.
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