El mural de Neus Català en Barcelona, vandalizado con esvásticas nazis y reparado de urgencia por el autor

Un gran mural de memoria histórica del Poblenou recibió un ataque vandálico de signo ultra la madrugada del pasado 4 de agosto. La obra es fruto de un proyecto pedagógico del cercano IES Quatre Cantons y está dedicada a mujeres referentes del antifascismo, como Neus Català. Amaneció llena de esvásticas nazis y ‘SS’ de la Schutzstaffel de Adolf Hitler.

El movimiento vecinal del barrio puso el grito en el cielo y el ultraje duró pocas horas: el autor del mural, el conocido Roc Blackblock, acudió de urgencia al día siguiente a borrar las pintadas. Dedicó su primer día de vacaciones a reparar el mural para que las cruces gamadas no lucieran en la pared hasta la fecha incierta en la que llegara una brigada municipal a eliminarlas, en pleno agosto.

El mural 'Herstory' en el Poblenou, dedicado a Neus Català y otras tres mujeres referentes del antifascismo, después que su autor borrara personalmente las esvásticas con las que había sido vandalizado / Zowy Voeten

El mural se llama Herstory-Les dones fan història y muestra retratos de la anarquista barcelonesa Concha Pérez, la feminista libertaria Emma Goldman, la brigadista internacional Fanny Schoonheyt y la militante comunista Neus Català deportada al campo de concentración de Ravensbrück. Afortunadamente, las pintadas eran todas de color blanco y se situaban en áreas oscuras del dibujo, rodeando los rostros y la mayoría de los lemas del mural, sin llegar a ensuciar las zonas más detallistas y delicadas de reparar.

En el perfil de Instagram de Blackblock puede verse en vídeo cómo tapa los grafitis fascistas con spray negro y gris. “El acabado no es el mejor, lo tapé con el material y el tiempo que tenía, pero lo importante es mantener a raya el fascismo en cada parcela donde aparezca”, defiende en el post. “Esta es la demostración que la memoria es un campo de batalla”, concluye.

La obra ocupa una pared de la calle de Vidal i Valenciano con una larga trayectoria reivindicativa. En 2014 mostraba una imagen de la película ‘La Haine’, con permiso municipal y de la propiedad de la finca, pero una brigada municipal de limpieza decidió motu proprio tapar frases como ‘Ni oblit ni perdó’ y ‘Estima la música, odia el feixisme’ por considerarlas incitaciones al odio. Ada Colau había llegado a la alcaldía hacía unos meses y se montó una buena polémica. Rápidamente, se invitó al autor a repintar las palabras.

El mural 'Herstory' en el Poblenou, dedicado a Neus Català y otras tres mujeres referentes del antifascismo, después que su autor borrara personalmente las esvásticas con las que había sido vandalizado / Zowy Voeten

En los últimos 10 años el muro ha mostrado a varios símbolos de la resistencia contra el fascismo. Desde 2018 la protagonista es Neus Català, de la que el autor es muy admirador y a la que conoció personalmente. Enseguida fue vandalizada con una esvástica. Desde hace casi dos años, la activista catalana está acompañada de Pérez, Goldman y Schoonheyt gracias al proyecto Herstory del IES Quatre Cantons, que sumerge durante cinco semanas a los alumnos de 4º de la ESO en el papel de las mujeres a lo largo de la historia.

Los alumnos graban pódcast sobre biografías femeninas en colaboración con la radio comunitaria del Casal de Ca l’Isidret del Poblenou, un juego de cartas al estilo Timeline… En 2024 añadieron a la experiencia un encargo del proyecto Murs de Bitàcola de Roc Blackblock. Ellos propusieron contenido y organizaron la inauguración y el grafitero pintó el nuevo mural artístico, con el apoyo del Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat UB.