Vuelven las fiestas de Sant Roc, las más antiguas de Barcelona: programa 2026 y fechas

Este agosto también se puede disfrutar de una gran variedad de propuestas en el barrio Gòtic de Barcelona. Antes de las fiestas de Gràcia y Sants, las de Sant Roc ofrecerán durante cuatro días en la plaza Nova múltiples actividades, como encuentros comunitarios, talleres, juegos populares, concursos, esbarts, habaneras, títeres, encuentros de gigantes, correfocs y noches de baile. La programación combina novedades con tradiciones centenarias pensadas para todas las edades. Catalogada como Fiesta Patrimonial de Interés Nacional, se trata de la fiesta más antigua de la ciudad y se celebrada de forma ininterrumpida desde 1589, por lo que este año es su 437 edición.

Asimismo, en esta veterana celebración siguen sumando años elementos tan emblemáticos como el tradicional juego de la Cucanya, una barra elevada sobre la que deslizarse sin caerse para conseguir el premio que se encuentra en el otro lado. También cuenta con el seguici tradicional, el Porró Llarg, un porró con un largo pitorro de 55 cm de largo, que dificulta beber vino sin derramarlo; o los célebres Panellets, que se mantienen como el dulce típico indispensable de las fiestas desde el año 1869.

Fechas y ubicación

Las fiestas de 2026 se celebran del miércoles 12 al domingo 16 de agosto en la plaza Nova, que se encuentra justo frente a la Catedral.

Novedades

Durante las 437 Festes de Sant Roc, como medida contra el calor, en los momentos de mayor radiación solar, en la plaza Nova se dispondrá de espacios de ombra y agua a todas las personas que lo necesiten.

Este verano es muy especial porque se festeja el 120 aniversario de Laieta y Roc, los dos gigantes centenarios de Sant Roc de la plaza Nova, que acaban de pasar por un intenso proceso de estudio y restauración para presentar una imagen completamente renovada. Además, este año la Associació de Festes de la Plaça Nova homenajea a todas las mujeres que a pesar de ser el alma y la fuerza del barrio y las fiestas, han sido invisibilizadas a lo largo de los siglos, según expresan en el programa oficial.

Principales actos

En el mismo programa, se pueden encontrar todas las actividades detalladas de los cuatro días que revitalizarán el distrito.

Miércoles 12

Feria de artesania en la plaza Nova, desde las 14h del mediodía hasta las 21h de la noche.

'Crida a la Festa'. A las 18h de la tarde, cercavila infantil de 'La Ruta del Panellet' con los gigantes Pippo y Gal·la, los cabezudos de la plaza Nova y la Marxing Band del Taller de Músics. Empezará en la plaza Isidre Nonell y terminará en la plaza Nova.

'Vesprejant, tot esperant l’eclipsi'. A las 19h de la tarde, con motivo del eclipse del 12 de agosto, se llevará a cabo una cena popular de vecinos y vecinas con música ambiente.

Jueves 13

'En Cu-cut dalt del ruc'. A las 18h de la tarde, el cabezudo Cu-Cut inaugurará la tradicional cercavila de la fiesta montando encima de un burro y lo acompañarán los cabezudos de la plaza Nova y las grallas La Pessigolla de la plaza Nova. Empezará en la plaza Nova y terminará en la avenida de la Catedral.

Izado de la bandera heráldica de Sant Roc. A las 19h se inauguran oficialmente las 437 fiestas de Sant Roc.

Presentación de la restauración y de los nuevos vestidos de los gigantes centenarios de Sant Roc de la plaza Nueva. A las 19:10h, Roc y Laieta celebran sus 120 años y reaparecen con una nueva imagen. Se han restaurado las figuras y recuperado las partes originales de la escultura y la policromía de 1906. Además, estrenan nuevos vestidos, una fusión innovadora de los modelos originales del inicio del siglo XX y de los actuales, de 1985, que han lucido hasta ahora.

Baile de sardanas, a las 19:15h.

Cucanya de la plaza Nova. Desde las 19:30h de la tarde y durante todas las fiestas.

Cantada de havaneras. A las 21h en la plaza Nova, con el grupo Arjau.

Viernes 14

'La Festa del Gos' en la plaza Nova. A las 18h, 53ª edición de la tradicional "Salutació del gos a Sant Roc".

Juegos populares y tradicionales, a las 19h.

Sábado 15

Festa de la Mare de Déu de l'Assumpta en la basílica de Santa Maria del Pi. A las 11h.

'Cercavila del vermut' con la Arpella del barrio Gòtic. Empezará a las 11h en la plaza Nova con calle del Bisbe y terminará en calle dels Capellans y la plaza Nova.

45º encuentro y baile de gigantes, a las 17:30h en la plaza Nova.

Domingo 16