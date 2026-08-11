Dispositivo especial de la Guardia Urbana por el eclipse en Barcelona: estos serán los puntos con más vigilancia

Al igual que el resto de instituciones, los ayuntamientos y sus policías locales también se preparan para el eclipse solar de este miércoles, 12 de agosto con dispositivos especiales de seguridad, movilidad y convivencia. En el caso de Barcelona, la Guardia Urbana desplegará a todas sus unidades operativas por toda la ciudad ante la previsión de grandes concentraciones de personas y de una movilidad extraordinariamente intensa. Los puntos más vigilados serán Collserola, Montjuïc y las vías de entrada y salida de la ciudad.

El operativo, que comenzará a las dos de la tarde y se mantendrá hasta la medianoche, responde al fenómeno astronómico que estos días acapara todas las conversaciones. Y es que, aunque la capital catalana no se encuentra dentro de la franja de totalidad, la Luna llegará a ocultar aproximadamente el 99,7 % del Sol. Por ello, la principal misión de los agentes, según informan fuentes municipales, será prevenir aglomeraciones, controlar que nadie se cuele en zonas restringidas y prevenir delitos que habitualmente se producen en lugares con mucha gente, como posibles hurtos.

Más vigilancia en las carreteras

El dispositivo también tendrá una vertiente específica de movilidad. La Guardia Urbana reforzará la vigilancia de las principales vías de entrada y salida de Barcelona ante la previsión de desplazamientos extraordinarios hacia los lugares de observación. Asimismo, los agentes trabajarán para facilitar la circulación y preservar los corredores de emergencia y para evitar que los vehículos se queden aparcados en zonas no permitidas.

La Sala Conjunta de Mando de la Guardia Urbana coordinará el operativo y mantendrá comunicación permanente con los Mossos d’Esquadra, Bomberos de Barcelona, SEM, Centro de Control de Tráfico y TMB para responder de forma coordinada ante cualquier incidencia, han informado fuentes municipales.

Refuerzo especial en Collserola

Otro de los puntos que contará con vigilancia reforzada será Collserola. Allí, la Guardia Urbana incrementará el patrullaje en los accesos y principales puntos de estancia del parque para garantizar la seguridad y la protección del entorno natural. Allí, los agentes también prestarán especial atención a los estacionamientos indebidos y la ocupación de espacios no autorizados.

El ayuntamiento recuerda además que siguen vigentes las restricciones del Parque Natural de Collserola establecidas dentro de las medidas de prevención frente a la Peste Porcina Africana. Por ello, pide respetar la señalización y las limitaciones de acceso.

El Tibidabo, por su parte, funcionará con normalidad durante toda la jornada. Desde el parque no será posible observar el eclipse debido a su orientación y posición respecto al fenómeno, pero tanto el parque de atracciones como el Área Panorámica y la Masia Tibidabo mantendrán su funcionamiento habitual.

Montjuïc, uno de los principales puntos de observación

El Castillo de Montjuïc abrirá excepcionalmente para aquellos que consiguieron entrada, para seguir el eclipse desde uno de los miradores de la ciudad. Se ofrecían 200 entradas que se agotaron durante la semana del 27 de julio. El aforo no se ampliará y la organización ha preparado gafas homologadas para facilitar una observación segura. Igualmente, se prevé que numerosos ciudadanos se desplacen hacia esta montaña para observar el fenómeno.

Gafas homologadas

El Ayuntamiento de Barcelona se ha sumado a otras instituciones y recuerda que mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede provocar lesiones oculares graves e irreversibles. Por ello, recomienda utilizar únicamente gafas certificadas para la observación solar y seguir las instrucciones de seguridad de los organizadores y de los servicios de emergencia.

También aconseja llegar con antelación a los principales puntos de observación, priorizar el transporte público y respetar las indicaciones de la Guardia Urbana y de los servicios municipales desplegados en el espacio público.

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El eclipse será el primero total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo y está previsto que genere una importante movilidad en Catalunya y concentraciones de público en numerosos espacios abiertos.