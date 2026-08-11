Barcelona instalará un centenar de videocámaras en puntos clave como el Born, la Pegaso y los búnkeres del Carmel

El Ayuntamiento de Barcelona sigue avanzando en su plan de videovigilancia para frenar los delitos y garantizar la seguridad en la ciudad. En el marco de esta estrategia, Albert Batlle, teniente de alcalde de Prevención y Seguridad, ha anunciado este martes la instalación de cerca de 100 nuevas cámaras antes de que termine el año en distintos puntos considerados estratégicos y sensibles desde el punto de vista de la seguridad, convivencia y la gestión de grandes concentraciones de personas.

El despliegue contempla nueve nuevos dispositivos en el paseo del Born, once en los búnkeres del Carmel, 30 en la Anella Olímpica, 30 en Encants Vells y en el barrio de Fort Pienc y 19 en el parque de la Pegaso, escenario a principios de julio del asesinato a tiros de un menor vinculado por los investigadores a un presunto ajuste de cuentas entre bandas juveniles. Batlle ha precisado, no obstante, que la instalación de las cámaras en este último punto ya estaba prevista antes del crimen.

Con este despliegue progresivo, la ciudad dispone actualmente de 186 cámaras y prevé alcanzar los 660 dispositivos en 2027, cuando la red de videovigilancia se extenderá a todos los distritos y cubrirá aproximadamente el 5,16% del espacio público. Pese a esta ampliación, el consistorio ha señalado que el sistema no incorpora tecnologías de reconocimiento facial ni ningún otro mecanismo de identificación basado en inteligencia artificial.

Nou Barris y plaza Universitat

El consistorio también ha recibido el informe favorable de la Comisión de Control de Dispositivos de Videovigilancia de Catalunya para la instalación de cámaras de videovigilancia en varios espacios de Nou Barris, concretamente en el parque de la Guineueta, la plaza de Àngel Pestaña y la plaza Roja, así como en la plaza Universitat en el Eixample.

Estas nuevas actuaciones se suman al despliegue ya iniciado en la primera fase del plan de videovigilancia, durante la que entraron en funcionamiento 26 nuevas cámaras en la plaza Catalunya y el Front Marítim. A ello se añaden los trabajos que ya están en marcha para instalar nueve dispositivos en la avenida de la Catedral y otros 20 en la plaza Reial.

Herramienta complementaria a la presencia policial

El despliegue del plan de videovigilancia se enmarca en la estrategia integral de seguridad impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona basada en la combinación de más presencia policial, innovación tecnológica, coordinación institucional y refuerzo de la convivencia. Y, entre las principales actuaciones desarrolladas destacan el incremento progresivo de los efectivos de la Guàrdia Urbana y el despliegue del plan de visibilidad para reforzar la presencia policial en las calles.

En este contexto, las cámaras actuarán como herramienta complementaria a la presencia policial, pretenden cumplir una doble función de efecto preventivo y disuasivo frente conductas delictivas o incívicas y, por otro lado, que faciliten las investigaciones y la recogida de evidencias cuando se produzcan hechos delictivos o incidentes graves.

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Asimismo, la conservación de las imágenes y el acceso a las grabaciones se rigen por la normativa vigente en materia de protección de datos y videovigilancia policial, y requieren la autorización específica de la Generalitat de Catalunya.