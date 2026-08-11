Ni playa ni piscina: este es el lugar gratuito de Barcelona que combina lo mejor de las dos

Siempre ha existido un debate público entre los que prefieren la playa y quienes prefieren piscina. Sin embargo, hay un lugar en Barcelona donde no hace falta elegir, ya que combina lo mejor de las dos.

Se trata de una piscina en el mar: un espacio donde bañarse en aguas del Mediterráneo con todas las comodidades de una piscina.

Dentro del Parque Fòrum de Barcelona

La zona de baños del Fòrum, dentro del recinto del Parque del Fòrum de Barcelona, es un lugar público donde se pueden realizar las mismas actividades que se llevan a cabo en la playa, como tomar el sol o bañarse. Asimismo, su acceso es totalmente gratuito, igual que las playas de Barcelona.

La zona de baños del Fòrum se encuentra situada en el límite entre Barcelona y Sant Adrià de Besòs y aprovecha las aguas que bañan al parque.

En lugar de encontrar arena de camino al agua, el acceso amar se realiza mediante escaleras desde superficies pavimentadas, como en una piscina. Por tanto, es una zona poco convencional si se compara con una playa tradicional.

Es la zona de baño favorita de muchos ciclistas, ya que está muy bien comunicada por los carriles bici que recorren el litoral.

Ambiente en la zona de baños del Fòrum de Barcelona. / Archivo / Ayuntamiento de Barcelona

Área para personas con discapacidad

Los baños del Fòrum tienen una longitud de unos 375 metros y una anchura de unos 30 metros, que se encuentra limitada por zonas de seguridad balizadas que está prohibido rebasar.

Además, está adaptada para que las personas con alguna discapacidad puedan acceder al agua: hay un área que dispone de servicio de ayuda al baño.

Este servicio se dirige a personas con discapacidad y movilidad reducida y tiene el objetivo de facilitarles la entrada y la salida del agua para que puedan disfrutar de un tiempo de baño, haciendo uso de una silla hidráulica, si fuese necesario.

Servicios y estado de la playa actualizado

Lo que más atrae a los visitantes es el ambiente tranquilo porque, aunque suele haber gente, rara vez agobia.

La zona cuenta con espacios habilitados para actividades complementarias como esquí náutico, además de para el baño. También hay duchas y lavabos públicos y servicios de salvamento y socorrismo.

A todas estas ventajas se suma que la página web del Ayuntamiento de Barcelona ofrece información sobre el estado de la playa, actualizado constantemente con datos como la ocupación, la calidad del agua, el estado del mar o si hay o no medusas.

Ambiente tranquilo mientras se hace una actividad de Paddle surf en la zona de baños del Fòrum de Barcelona. / Jordi Cotrina

Abre tras una reforma

Además, este verano la zona de baños ha abierto tras una remodelación que ha permitido mejorar las instalaciones y el espacio.

Esta actuación se ha basado en la adecuación de la rampa de acceso, la renovación de la red submarina de seguridad y la sustitución de barandillas y pavimentos, entre otras intervenciones, que garantizan una mayor accesibilidad.

Además, se han realizado actuaciones de mejora del espacio, como la renovación y la adecuación de la urbanización, y las infraestructuras para resolver las deficiencias de acceso, conservación de equipamientos y seguridad de las personas usuarias.

Horarios y cómo llegar en transporte público

La Zona de Baños del Fòrum abre cada día de 10.30 horas a las 19.30 horas durante la temporada alta de verano (del 30 de mayo al 13 de septiembre).

Al encontrarse dentro del recinto del Parque del Fòrum de Barcelona, llegar hasta allí resulta realmente sencillo y se puede hacer desde diferentes transportes: