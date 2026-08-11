"El eclipse me está fastidiando la vida": los coches de alquiler se agotan en Barcelona y los precios se disparan

Las empresas de alquiler de coches de Barcelona no dan abasto para cubrir la gran demanda de vehículos durante la semana del eclipse total. El fenómeno ha disparado una demanda que ya suele ser alta en el mes de agosto y ha provocado que los precios del alquiler pasen de los 100 euros diarios habituales a tarifas de 800 euros o más, que pueden superar los 1.300 euros por dos días.

David Alcázar, encargado de un establecimiento de Centauro, ha explicado a la agencia ACN que han tenido que ampliar la flota en unos 50 vehículos porque no disponían de más oferta. En cuanto al perfil de los clientes, la empresa ha detectado un incremento de usuarios locales, que en su mayoría se dirigen hacia la provincia de Tarragona. En cambio, dice los turistas extranjeros parecen optar por desplazarse hasta Zaragoza.

Reservas de última hora

Carme, encargada de una oficina de Europcar en Sants, ha explicado a la ACN que también han registrado un aumento de clientes locales y que estos han realizado sus reservas más a última hora, a diferencia de los extranjeros.

"Los turistas extranjeros planifican las vacaciones con más antelación y suelen hacer viajes más largos, de hasta veinte días", ha señalado la responsable en declaraciones a la ACN. Por ello, muchos clientes de fuera han optado por reservar sus vehículos con meses de antelación, conscientes de que "esta semana sería complicada", según explicaba una pareja de turistas que hacía cola en una de las compañías.

"El eclipse me está fastidiando la vida", manifiesta con desesperación un cliente que se encuentra en Sants y necesita alquilar un coche, pero no encuentra vehículos disponibles para esta semana.

Turistas en un parking de coches de alquiler en Barcelona / ACN

"Más de uno lo verá desde la carretera"

Sin embargo, el aumento de la demanda no se limita a los días del eclipse. De hecho, varios trabajadores han explicado que hasta finales de agosto apenas tendrán vehículos disponibles. "Se acerca el puente del 15 de agosto y mucha gente hace vacaciones; ahora es temporada alta", ha afirmado Lila, trabajadora de Sixt.

Aunque el destino habitual durante estas fechas suele ser la Costa Brava, esta semana muchos turistas y residentes se desplazarán hacia el sur, donde se podrá contemplar el eclipse total. Según los trabajadores de las empresas de alquiler, las zonas que concentrarán más desplazamientos serán Tarragona, Valencia y Zaragoza.

"Más de uno verá el eclipse desde la carretera si no sale con suficiente antelación", pronostica Carme.

Aumento de los precios

El coste del alquiler de coches ha aumentado exponencialmente esta semana. En temporada baja, una reserva ronda los 100 euros al día, pero este agosto y con una demanda tan elevada como la de estos días, las tarifas se sitúan entre 850, 1.100 y hasta 1.300 euros.

"Las tarifas se han disparado, como durante el puente de Sant Joan", ha asegurado Gemma, encargada de OkMobility.

"El aumento de los precios se debe a que ahora hay mucha demanda; es la ley de la oferta y la demanda", ha explicado la responsable de Europcar, que también ha señalado que el coste "es muy variable según la temporada".

Reservas con meses de antelación

Joana, trabajadora de RecordGo, ha destacado que la compañía recibió reservas para estas fechas con un año de antelación. Sin embargo, la mayoría de los usuarios optaron por solicitar los vehículos entre dos y tres meses antes. Es el caso, de Robert, cliente habitual de Centauro, que ha explicado que el alquiler le salió más caro que en otras ocasiones, pese a haber reservado con un par de meses de antelación.

Noticias relacionadas

"Las personas que sí o sí tenían que alquilar un coche porque estaban de vacaciones se lo han encontrado de frente", ha reflexionado David Alcázar, quien también ha explicado que muchos turistas han cambiado sus planes de viaje para poder ver el eclipse.