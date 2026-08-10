Comercio
Últimos domingos con tiendas abiertas en Barcelona: estas son las fechas de agosto y septiembre
La medida afecta a zonas turísticas autorizadas como La Rambla, el Gòtic, o la Barceloneta
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A Barcelona todavía le quedan cinco domingos y dos festivos de apertura comercial en las zonas de mayor afluencia turística antes de que termine el calendario especial de este verano. Serán los días 16, 23 y 30 de agosto y 6 y 13 de septiembre, además de los festivos 15 de agosto (La Asunción) y 11 de septiembre 8Diada de Catalunya), cuando las tiendas y centros comerciales que se encuentran en las zonas autorizadas podrán abrir entre las 12.00 y las 20.00 horas. Las aperturas están limitadas a las zonas turísticas autorizadas por el ayuntamiento, mientras que el resto de la ciudad mantiene su régimen habitual.
Este periodo especial de apertura comenzó el pasado 17 de mayo y finalizará el 13 de septiembre.
La medida tiene especial incidencia en áreas con una elevada afluencia de visitantes durante el verano, como los alrededores de La Rambla, el Gòtic o la Barceloneta.
El calendario, sin embargo, no ha cerrado el debate sobre hasta dónde debe llegar la apertura comercial en domingos y festivos. Entidades como Barcelona Oberta defienden que ampliar las zonas autorizadas permitiría aprovechar mejor el tirón turístico de la ciudad, cada vez más consolidada como destino de compras durante el fin de semana. En el otro lado, Barcelona Comerç y buena parte del comercio de proximidad consideran que el calendario actual es suficiente y advierten de la presión que supone abrir más domingos para los pequeños negocios y sus trabajadores.
En medio de esta discusión, el Ayuntamiento de Barcelona ha optado por mantener por ahora tanto el calendario como las zonas actuales. Cualquier cambio queda ya aplazado al próximo mandato municipal, después de las elecciones de 2027, cuando está previsto retomar la negociación sobre el modelo comercial de la ciudad.
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