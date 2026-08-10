Philip Morris prepara una gran tienda de tabaco calentado en el paseo de Gràcia de Barcelona

Philip Morris, una de las mayores compañías tabaqueras del mundo y propietaria de marcas conocidas como Marlboro, prepara la apertura de una gram tienda de IQOS, su marca de tabaco calentado, en pleno paseo de Gràcia de Barcelona. IQOS se ha convertido en una de las principales apuestas de la multinacional, que busca aumentar el peso de los productos sin combustión dentro de su negocio.

Según ha publicado idealista/news, la compañía se instalará en el número 8 de esta avenida, el principal y más cotizado eje comercial de la capital catalana, en el tramo comprendido entre la Gran Via de les Corts Catalanes y la calle de Casp.

El establecimiento dispondrá de tres plantas distribuidas en una superficie total de 469 metros cuadrados. El espacio se distribuye entre 179 metros cuadrados en planta baja, 170 metros cuadrados de sótano y otros 120 metros cuadrados correspondientes a la planta superior. La operación ha sido intermediada por la consultora inmobiliaria aRetail, según ha informado el portal inmobiliario.

Mapa de ubicación en P.ª de Gracia, 8, Eixample, 08007 Barcelona.

Antes de la futura tienda de Philip Morris, el local estaba ocupado por la firma de moda Salsa Jeans y, antes de Salsa Jeans, el establecimiento estuvo vinculado durante casi 25 años a la conocida cadena de pintxos Txapela, que cerró en noviembre de 2020.

Apuesta por los cigarros sin combustión

Philip Morris utilizará el nuevo establecimiento para reforzar la presencia física de IQOS, su marca de dispositivos de tabaco calentado. El producto llegó al mercado español a finales de 2016 y forma parte de la estrategia de la multinacional para impulsar alternativas a los cigarrillos tradicionales, aunque no está exento de riesgos para la salud.

Noticias relacionadas

Dispositivos para fumar tabaco calentado / Aphis Marta

El espacio estará concebido también como un punto de información y atención para fumadores y potenciales fumadores en conocer el funcionamiento de estos dispositivos. Su ubicación en el paseo de Gràcia permitirá además a la compañía situar la marca en uno de los escaparates comerciales más visibles de Barcelona.