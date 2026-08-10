Barcelona encarga obras quirúrgicas en el corazón de Sarrià para mejorar la accesibilidad

Unas sencillas obras este invierno tratarán de eliminar obstáculos para los peatones en el corazón del casco antiguo de Sarrià. El Ayuntamiento de Barcelona ha sacado a licitación una doble actuación para mejorar la accesibilidad en la plaza de Sarrià y el cruce del paseo de la Reina Elisenda de Montcada con la pequeña calle Pere Tarrés. Se trata de dos puntos muy transitados del ‘viejo Sarrià’, porque concentran la iglesia parroquial, la nueva biblioteca J.V. Foix, el inicio de la calle Major y el mercado municipal.

El distrito ya había encargado en otoño a la empresa Pisan el proyecto ejecutivo con el detalle de las obras a realizar. El plan, que firman los ingenieros Frederic Juanola y Santiago Piñol, concreta dos intervenciones quirúrgicas para “mejorar la seguridad y accesibilidad de los usuarios del espacio público”, es decir, evitar tropiezos y eliminar barreras arquitectónicas.

Mapa interactivo de Google mostrando la ubicación especificada.

Las constructoras pueden enviar ofertas hasta el 4 de septiembre y una vez elegida la ganadora y formalizado el contrato, esta tendrá un mes de margen para empezar las obras, que deberán finalizar en siete semanas como máximo. El presupuesto es ajustado: 90.000 euros, IVA incluido. Si no se encalla el proyecto, se estrenará antes que las elecciones de mayo cierren el presente mandato.

Las obras empezarán en el lateral del mercado. La actual acera montaña del paseo Reina Elisenda de Montcada se estrecha al llegar a la calle Pere Tarrés, que además es adoquinada. El peatón debe hoy pasar por un tramo de adoquines al cruzar la calle, lo que representa una incomodidad importante para quién se desplace en silla de ruedas, con un cochecito de bebé o simplemente con un carro de la compra.

La plaza de Sarrià mejorará su accesibilidad y renovará el mobiliario / Manu Mitru

La obra ensanchará la acera de los 1,44 metros actuales hasta 2 metros y creará un paso de baldosas lisas que de continuidad al itinerario por el paseo. En consonancia con las nuevas dimensiones, el ayuntamiento instalará dos nuevas pilonas de protección y reubicará el semáforo con farola existente.

Mientras duren las obras, la calzada de cuatro carriles quedará reducida a dos: uno por sentido quedarán cortados para dejar espacio a los operarios y habilitar un paso provisional para peatones en la calzada separado del tráfico por barreras new jersey. La calle Pere Tarrés quedará cortada al tráfico durante un mes aproximadamente.

La plaza de Sarrià mejorará su accesibilidad y renovará el mobiliario / Manu Mitru

Más sillas y bancos

En cuanto a la plaza Sarrià, la actuación se centrará en sustituir bancos y sillas -están “en un estado de conservación desigual, con elementos deteriorados”, reza el proyecto- y redistribuirlos para responder mejor a los usos ciudadanos actuales, que han crecido y evolucionado tras el estreno de la biblioteca el año pasado. La nueva dotación incluye más sillas individuales y menos bancos extralargos.

Por otro lado, las obras resolverán el fallido sistema antiresbalones de las escaleras de la iglesia de Sant Vicenç de Sarrià. Las bandas podotáctiles y las láminas de carborúndum “colocadas relativamente recientemente” en los peldaños, apuntan los ingenieros, muestran “un deterioro prematuro, con desprendimientos, pérdida de adherencia y una deficiente integración con el pavimento”. En su lugar se instalará un pavimento de polimetilmetacrilato (PMMA), una resina sintética muy resistente y con textura de arena.

La plaza de Sarrià mejorará su accesibilidad y renovará el mobiliario / Manu Mitru

Las obras nacen en gran parte de la reivindicación vecinal. “Llevábamos tiempo reclamando más bancos en esta plaza, porque nos llegan a menudo quejas de personas que se los encuentran todos llenos y tienen que irse a otro sitio a socializar”, explica el presidente de la Associació Veïnal de Sarrià, Jordi Bosch. “Para mucha gente mayor es su espacio de ocio, van cada día a descansar y charlar un rato con vecinos”, relata. Los asientos también los llenan familias que salen de alguna escuela o de la biblioteca, usuarios de una oficina cercana de Sant Joan de Déu Serveis Socials…

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La entidad también ve positiva la sustitución de las franjas rugosas de los escalones de la iglesia y la redefinición del cruce del mercado, para evitar caídas. “Aunque no nos habían consultado sobre estas obras, nos alegramos que nos hagan caso”, ironiza Bosch, al ser informado del proyecto por EL PERIÓDICO. “Tampoco nos avisaron que aceptaban abrir la biblioteca en agosto como refugio climático”, señala. “Son buenas decisiones”, concede.