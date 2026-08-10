Manuel Luján, jefe de la nueva unidad pionera sobre amianto en el Taulí: “Los casos de enfermedades seguirán aumentando”

Durante nueve décadas, la fábrica de la empresa Uralita convirtió Cerdanyola del Vallès y los municipios de su entorno en uno de los principales centros españoles de producción de fibrocemento, un material fabricado mediante la mezcla de cemento y fibras de amianto que se utilizó masivamente en cubiertas, tuberías, depósitos y fachadas. La planta, abierta en 1907 y cerrada en 1997, dejó una huella que persiste casi treinta años después: el este del Vallès Occidental es hoy la zona con mayor riesgo epidemiológico por amianto de Catalunya.

“Probablemente sea el territorio más afectado de Catalunya”, afirma a EL PERIÓDICO Manuel Luján, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Parc Taulí de Sabadell. Tras 28 años trabajando en la zona, Luján ha impulsado la creación de una unidad específica para las enfermedades relacionadas con el amianto, una reivindicación histórica de vecinos, antiguos trabajadores y profesionales sanitarios.

La unidad reúne ya a unos 300 pacientes que hasta ahora estaban repartidos entre la Unidad de Salud Laboral de la Metropolitana Nord y diferentes CAPS de la comarca. “Lo que hemos hecho es centralizar toda esta atención y especializar las consultas”, explica su impulsor. El dispositivo permitirá mejorar el seguimiento de los afectados, acelerar el diagnóstico de los casos graves y responder a una de las grandes incógnitas sanitarias del territorio: cuántas enfermedades pueden aparecer todavía, décadas después de la exposición.

Cerdanyola y Ripollet, en el epicentro

La producción de fibrocemento expuso directamente a los trabajadores de la fábrica, pero sus efectos traspasaron el recinto industrial y los límites de Cerdanyola. Las fibras llegaron también a los hogares a través de la ropa de los empleados y pudieron dispersarse por el entorno mediante el aire y los residuos de la planta. “El epicentro es Cerdanyola-Ripollet”, sostiene Luján. “En todo el Vallès Occidental Este hay una alta prevalencia de patologías relacionadas con el amianto”, fruto de Uralita.

El director del Servicio de Neumología del Hospital Parc Taulí, Manel Luján, durante la entrevista sobre el impulso de una comisión especializada en amianto, que ya atiende a 300 personas. Sabadell, a 6 de agosto de 2026. Sociedad. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

Reconstruir el alcance de la exposición es complejo. La movilidad de la población, la dirección de los vientos y la existencia de antiguos puntos de vertido dificultan determinar dónde y durante cuánto tiempo estuvo en contacto cada persona. El neumólogo cita el ejemplo de una persona que abandonó Cerdanyola a los 22 años y, más de cuatro décadas después, presentó signos de exposición. “Eso demuestra que exposiciones cortas e intensas pueden provocar patología”.

El especialista diferencia tres vías de exposición. La laboral, la mejor documentada, afecta a quienes manipularon directamente materiales con amianto. La doméstica incluye a familiares de empleados que regresaban a casa con fibras adheridas a la ropa. La ambiental corresponde a quienes vivieron cerca de la fábrica, de vertederos o de espacios contaminados, como es el caso de Badia del Vallès.

Esta última es la que más preocupa a Luján de cara al futuro. “Es la vía que tendremos que vigilar durante los próximos años, porque van apareciendo casos”, advierte.

Enfermedades que aparecen décadas después

El amianto puede provocar placas pleurales, fibrosis pulmonar, cáncer de pulmón y mesotelioma, un tumor que afecta principalmente a la pleura. Sus efectos pueden tardar décadas en manifestarse y muchas personas desconocen que han estado expuestas. “La mayoría son asintomáticos”, señala Luján. Las alteraciones suelen aparecer de manera accidental en una radiografía o un TAC realizado por otro motivo.

En los casos más graves pueden surgir dolor al respirar, líquido en la pleura o un engrosamiento sospechoso. Estos pacientes entran en el circuito de diagnóstico rápido del Taulí. “Hay que tomar una decisión rápida porque les va la vida en ello”, afirma. La evolución epidemiológica sigue abierta. Los datos disponibles hasta aproximadamente 2020 reflejaban un aumento de los mesoteliomas, pero todavía no se conoce qué ha ocurrido durante los últimos años.

“Mi impresión es que aún continúa subiendo y que todavía no ha hecho meseta”, asegura Luján. Actualizar los registros y analizar el impacto de la exposición ambiental serán dos de las principales funciones de la unidad.

El director del Servicio de Neumología del Hospital Parc Taulí, Manel Luján, durante la entrevista sobre el impulso de una comisión especializada en amianto, que ya atiende a 300 personas. Sabadell, a 6 de agosto de 2026. Sociedad. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

Una reivindicación del territorio

Luján comenzó a trabajar en el proyecto hace aproximadamente un año y medio, después de retomar el contacto con asociaciones vecinales de Sabadell y con profesionales que llevaban años reclamando una atención especializada, como el médico Josep Tarrés. “Había una presión vecinal muy alta para que se diera una salida a esta problemática”, reconoce. La cuarta Convención del Amianto, celebrada en Sabadell, ayudó a reunir a colectivos, sanitarios e instituciones alrededor de la iniciativa.

El jefe de Neumología insiste, sin embargo, en que la unidad surge de “un conjunto de circunstancias”: la elevada afectación territorial, la movilización ciudadana, la voluntad del hospital y las nuevas obligaciones legales para retirar el amianto. Los pacientes pueden llegar derivados desde atención primaria, salud laboral o el circuito de diagnóstico rápido. El Taulí no plantea realizar pruebas indiscriminadas a toda la población que haya vivido en las zonas afectadas. Sí controlará a quienes tengan antecedentes laborales, alteraciones radiológicas o una sospecha clínica.

Badia, el otro gran reto

Badia del Vallès es uno de los focos más visibles de la problemática, según Luján. La ciudad fue construida en los años setenta con una elevada presencia de elementos prefabricados de fibrocemento. “Badia es un problema”, concluye.

El envejecimiento de estos materiales aumenta el riesgo de que las fibras queden expuestas cuando las placas se degradan, se rompen o se perforan. “Ahora es cuando estos materiales se están deteriorando”, alerta. La retirada debe realizarse mediante empresas autorizadas y siguiendo procedimientos estrictos. La gran cantidad de amianto todavía instalado y el número limitado de compañías especializadas dificultan cumplir los calendarios previstos.

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Mientras avanza el desamiantado, la unidad impulsada por Luján atenderá a quienes ya sufren las consecuencias de la exposición. “Estamos destinando recursos a retirar el amianto, pero, mientras tanto, alguien tiene que cuidar de las personas afectadas”, concluye. El material dejó de comercializarse en España en 2002. En el Vallès, sin embargo, su impacto sanitario todavía está lejos de desaparecer.