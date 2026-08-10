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FGC corta este martes el servicio entre Gràcia y Sarrià durante 13 días: estaciones afectadas y alternativas

Un servicio de autobuses alternativo conectará las estaciones afectadas mientras duren las obras de renovación de vía

La ronda de Dalt inicia dos semanas de cortes nocturnos para colocar el techo de un nuevo tramo cubierto en Vall d’Hebron

Archivo. Una estación de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC)

Archivo. Una estación de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) / Generalitat de Catalunya

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Judit Bertran

Judit Bertran

Barcelona
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A partir de este martes 11 de agosto y durante 13 días, hasta el 23, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) interrumpirá la circulación de trenes entre las estaciones de Gràcia y Sarrià por obras de renovación de la vía en el tramo. Los trabajos, que ya empezaron el pasado mayo en horario nocturno no comercial, están previstos para mejorar la resistencia del servicio y reducir los costes de mantenimiento.

La actuación permitirá implantar en la vía 1 una nueva vía en placa hormigonada que sustituirá la vía sobre balasto del tramo entre las estaciones de Gràcia i Muntaner. También se renovarán las diagonales del tramo Muntaner-La Bonanova sobre vía en placa hormigonada.

Corte entre Gràcia y Sarrià de Ferrocarrils de la Generalitat

Corte entre Gràcia y Sarrià de Ferrocarrils de la Generalitat / Generalitat de Catalunya

La intervención forma parte del proyecto de la renovación de vía entre Plaça Catalunya y Sarrià, que ya ha realizado su primera parte en el tramo Sarrià, Les Tres Torres, La Bonanova y Muntaner. Y los trenes entre Gràcia y Plaça Catalunya modificarán sus horarios habituales y circularán con una frecuencia máxima de 18 trenes por hora y sentido. Los trenes de las líneas S1 y S2 entre dichas estaciones y las líneas L7 y L12 mantendrán los horarios habituales.

Servicio alternativo

La operadora pública ha informado en un comunicado que las obras se han programado durante el mes de agosto para minimizar el impacto en las personas usuarias, e igualmente se habilitará un servicio alternativo de autobuses que conectará las estaciones de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres y Sarrià. Además, la compañía ha preparado un dispositivo de comunicación en las estaciones para informar de las alteraciones en el servicio y del cambio de horarios.

Por otro lado, entre los días 4 y 30 de agosto, las obras comportarán varias afectaciones en los carriles de circulación de la Via Augusta con cortes parciales, estrechamientos entre las calles Madrazo y Ganduxer y desvíos del carril bici en algún tramo puntual.

Mantenimiento y renovación

Antes de estas obras, FGC cortará la línea Llobregat-Anoia del 1 al 7 de agosto entre las estaciones Sant Vicenç | Castellgalí y Manresa por para renovar y ejecutar nuevas vías en el tramo.

En concreto, se hará una renovación integral de 400 metros de vía en el interior del túnel de Santa Clara a la altura de la estación Manresa-Viladordis y se ejecutará una nueva vía en placa hormigonada sustituyendo la vía en balasto actual con objetivo de reforzar la estabilidad de la vía, mejorar el sistema de drenaje y evitar las filtraciones de agua.

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También, a partir de este lunes FGC ha empezado las tareas de revisión anual del Funicular de Vallvidrera que durarán hasta el 28 de agosto. Durante el periodo se habilitará un servicio alternativo por carretera.

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