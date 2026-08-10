Polémica
Barcelona abre un expediente a una pastelería por el gigante queso con ojos de su fachada
El nuevo negocio de Consell de Cent desmontará la llamativa figura por incumplir la normativa de paisaje urbano
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Boom Cake todavía no ha abierto y ya ha tenido que cambiar la imagen de su local. Se trata de una pastelería que prepara su desembarco en la calle Consell de Cent y que tendrá que retirar la gran pieza de queso con ojos gigantes y con estrabismo que preside su fachada, un diseño de aire caricaturesco (que recuerda ligeramente a Bob Esponja), y colocará otra decoración que sí cumpla con la normativa de paisaje urbano de Barcelona.
Así lo han anunciado los responsables del negocio en su recién estrenado Instagram, donde han explicado que el desmontaje está previsto para la próxima semana. Según los propietarios, el ayuntamiento abrió un procedimiento sancionador después de una denuncia de los vecinos.
Ahora, este problema de legalidad se ha convertido en el principal protagonista de las redes sociales de Boom Cake. Las tres primeras publicaciones de su cuenta oficial hablan de esta polémica y del cambio de diseño. En una de ellas, el negocio se presenta como "la pastelería viral de Barcelona".
Cambio de diseño
En su primera publicación, la empresa explica que llevaba casi un año preparando la apertura, y que el llamativo y denunciado quesito es el resultado de varias revisiones del diseño, modelado y fabricación en fibra de vidrio, además del transporte marítimo hasta Barcelona.
"Después de casi un año de preparación, estábamos a punto de abrir nuestra pequeña pastelería. Sin embargo, recibimos algunas observaciones sobre el diseño de la fachada, ya que no se integraba del todo con el estilo arquitectónico del entorno. Respetamos la normativa local y las opiniones de nuestros vecinos. Por ello, ya estamos trabajando en un nuevo diseño que armonice mejor con el barrio. Aunque la apertura se ha retrasado un poco, creemos que cada paso nos acerca a algo mejor."
"Nunca imaginamos que nuestro pequeño “quesito” terminaría convirtiéndose, sin querer, en el centro de atención. La próxima semana llegará el momento de despedirnos de él. Respetamos profundamente a las autoridades locales, la normativa y la cultura de Barcelona. Adaptaremos la fachada de acuerdo con los requisitos establecidos, con un diseño más sobrio y acorde con el entorno", añaden en una publicación.
Por ahora, la pastelería se ha promocionado más por su fachada que por sus productos. En la descripción de su perfil anuncia que harán tartas japonesas de queso y tartas de cumpleaños personalizadas.
La Asociación de Vecinos de la Dreta del Eixample ha celebrado que Boom Cake vaya a retirar la estructura. La entidad, sin embargo, señala este caso como un ejemplo más de cómo la capital catalana y su comercio se están transformando por el aumento del turismo, mientras el comercio de proximidad, pensado para los barceloneses, cada vez es más escaso.
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