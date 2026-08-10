Barcelona acaba la reforma de la calle Balmes entre plaza de Molina y la ronda del General Mitre

El Ayuntamiento de Barcelona ha finalizado las obras de reurbanización de la calle Balmes entre plaza de Molina y la ronda del General Mitre, que renuevan una superficie de unos 15.000 metros cuadrados, con aceras más anchas para dar más espacio peatonal, uniendo mejor los barrios de Sant Gervasi-Galvany y el Farró.

La inversión estimada en las obras (que empezaron en otoño del 2024) es de unos 7 millones de euros y, con ella, los peatones disponen de aceras que miden una anchura media de 4,35 metros a cada lado (casi dos metros de incremento respecto a las que había anteriormente), informan en un comunicado este lunes.

La reforma incluye también la plantación de 102 nuevos árboles. Los del lado Llobregat aún no están porque se plantarán en otoño, cuando descienda el calor. A mediados de septiembre se prepararán los alcorques para recibirlos. Durante los trabajos ya se aplicó la pacificación de tráfico final, con dos carriles de subida -uno para bus y taxi- y uno solo de bajada, complementados por una hilera de aparcamiento, paradas de bus y contenedores en el lado Besòs.

La plaza Molina, el cruce con Sant Hermenegild / Copèrnic, el cruce con Pàdua y el cruce con Sant Elies estrenan pasos de zebra nuevos. Quedarán vallados hasta su retirada por parte de la compañía eléctrica una decena de elementos urbanos, entre armarios de cableado, farolas y palos en el cruce de Balmes con General Mitre.

Más obras a punto de acabar

Tras las obras de la calle Balmes, durante los próximos meses se irán terminando otros proyectos de larga duración, como los de la avenida Meridiana entre Felip II y Fabra i Puig y las del colector de Vila i Vilà en otoño; y al inicio de 2027, la transformación de la Rambla y la urbanización de la Gran Via sobre el túnel de las Glòries.