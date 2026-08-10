Barcelona blindará el Arc de Triomf con una barrera de bolardos para impedir un atentado como el del 17A

El dolor por los atentados terroristas en Barcelona y Cambrils de 2017 reflota cada año al acercarse el aniversario del 17 de agosto. Nueve años después de los crímenes yihadistas que causaron al menos 368 víctimas, incluidos 16 muertos, España mantiene el nivel cuatro sobre cinco de alerta antiterrorista, un grado de riesgo alto que ya estaba vigente cuando ocurrieron los últimos ataques en Catalunya y que el Ministerio de Interior no rebaja desde hace 11 años. En ese contexto en que perdura el temor a una acometida violenta e indiscriminada, el Ayuntamiento de Barcelona planifica instalar una línea de bolardos frente al Arc de Triomf para impedir que pueda ser escenario de un atropello múltiple, como el que sucedió en la Rambla en la tarde del 17A.

La decisión de plantar un parapeto que blinde el frontal del monumento parte de un informe de la Guardia Urbana, firmado hace ya un año. En julio de 2025, la unidad territorial de la policía local barcelonesa en Ciutat Vella advirtió a través de un dictamen de la “necesidad de reforzar los espacios vulnerables del espacio público del paseo Lluís Companys”, donde se alza el portal construido para la Exposición Universal de 1888. Con ese fin, instaba a interponer “elementos físicos de protección específicos” para “mitigar y prevenir acciones terroristas con vehículos y mejorar así la seguridad de peatones y usuarios”.

El coste de las obras se estima en 423.475,11 euros y se prevé que duren unos tres meses. En todo caso, el consistorio responde que, por ahora, no hay previsión de cuándo empezarán los trabajos ni cuándo el mobiliario estará dispuesto. Antes tiene que salir a concurso la contratación para elegir a la empresa que lo monte, para lo que tampoco se ha fijado una fecha.

El ayuntamiento ha instalado bolardos recientemente en otras ubicaciones. Ha colocado nuevos maceteros, postes y otros protectores “destinados a impedir o dificultar el acceso de vehículos a zonas con una elevada afluencia de peatones” en la Rambla, aprovechando su reforma, y también al rehacerse el tramo de la calle Marina frente a la Sagrada Família, donde ya se situaron obstáculos al ser uno de los objetivos que la célula islamista de Ripoll se planteó golpear.

De la Rambla a Berlín

La hipótesis a la que la Guardia Urbana se refiere en su análisis sobre Arc de Triomf evoca a la irrupción de la furgoneta que invadió el paseo central de la Rambla para embestir con premeditación a la multitud en un recorrido de medio kilómetro a gran velocidad. Es el mismo método que, entre otros sucesos, provocó 86 muertes en Niza en 2016, seis en el mercado navideño de Magdeburgo en 2024 y, este pasado julio, una víctima mortal y 29 heridos en la marcha del orgullo LGTBI de Berlín.

La Guardia Urbana concluye que un escenario tan concurrido y visitado en Barcelona está desprotegido frente a una potencial agresión de esa índole. “Actualmente, el espacio del paseo Lluís Companys, a la altura de Arc de Triomf, es muy céntrico y está conectado con vías rápidas, muy transitado por turistas y ciclistas, no existiendo elementos limitadores que impiden el acceso descontrolado de los vehículos”, reza la documentación municipal.

La rampa de acceso al Arc de Triomf, cubierta con una lona azul en la Marató de Barcelona del pasado marzo. / MANU MITRU

La memoria del proyecto para resguardar las inmediaciones del monumento recoge que, para “controlar el acceso de vehículos”, la policía “recomienda la implantación de jardineras en los tramos laterales y la combinación de pivotes fijos y retráctiles con acceso controlado para los servicios municipales y de emergencia”. El plan encargado por la empresa municipal Bimsa en noviembre pasado propone que los bolardos se alineen formando una barrera frente al arco, abarcando toda la anchura del paseo, desde el aparcamiento del servicio de Bicing del lado Besòs al del lateral del Llobregat.

Nudo de tráfico

Los obstáculos se colocarán en el lado en que el Arc de Triomf da a la calzada donde confluye el tráfico del paseo Sant Joan, la avenida Vilanova, la calle Trafalgar y la ronda Sant Pere. Es el punto donde la Guardia Urbana recalca que existe “una entrada franca clara”, en referencia a la rampa de 8,40 metros de ancho que se dirige justo hacia la puerta del arco, “totalmente libre de obstáculos”, subraya el proyecto.

Por la inclinación acceden vehículos de limpieza y servicios; además, forma parte de la recta de meta de la Marató de Barcelona y de la carrera Jean Bouin de cinco kilómetros. En esa entrada se observa “un mayor grado de riesgo, debido a la facilidad de accesibilidad frontal de vehículos y donde la concentración de visitantes es mayor”. Además, la Guardia Urbana avisa de que, pese a que el monumento se asienta sobre una plataforma que genera un escalón respecto a la calzada, el desnivel “es insuficiente para considerarse el espacio protegido”, por lo que defiende la “colocación de elementos de protección en la totalidad del frontal”.

El paso de cebra y la calzada adyacentes a la rampa de acceso a Arc de Triomf, que se quiere proteger con jardineras y pivotes. / ZOWY VOETEN

Tal como se concibe, la idea es extender maceteros de grandes dimensiones a lo ancho del bulevar, de 1,60 metros de diámetro y separados por un metro y medio de distancia, mientras que seis postes cilíndricos de acero inoxidable se plantarán en la rampa que penetra hacia el Arc de Triomf. Sobresaldrán 90 centímetros sobre el suelo y estarán separados por un hueco de 1,20 metros.

Las dos pilares centrales serán retractiles, para poder descender y dejar paso a vehículos autorizados. Un sistema de control que incluye una cámara de seguridad capaz de leer las matrículas detectará los vehículos a los que se permitirá el paso. No se prevén prácticamente afectaciones a la circulación de vehículos -más allá de alguna puntual de acceso al aparcamiento subterráneo- ni tampoco para los peatones que acudan al Arc de Triomf.

El consistorio anticipa que también se pondrán bolardos en la plaza de las Tres Xemeneies, en el Paral·lel, donde se trasladará el Centro de Coordinación Operativa de Emergencias (CECOR) a finales de 2028. La masacre del 17A llevó a optar por maceteros como contención frente a eventuales asaltos en lugares como la explanada frente a la Catedral o el Portal de l’Àngel, la expansión progresiva de jardineras y pivotes en el centro de la capital, la incorporación de ese tipo de protecciones en las reformas urbanísticas y la conversión del entorno de la basílica de Antoni Gaudí en una zona más peatonalizada, obligada tanto por el gran flujo de visitantes como por la amenaza terrorista.