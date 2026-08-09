Vecinos de Barcelona reclaman más bibliotecas abiertas en agosto para combatir el calor y descansar: "Son esenciales"

Las bibliotecas de Barcelona se convierten en verano en centros climatizados que los vecinos aprovechan para tener un respiro y combatir el calor. El Ayuntamiento abre en agosto 19 de las 41 bibliotecas que gestiona.

Sin embargo, vecinos de la ciudad advierten de que algunas zonas no tienen ninguna biblioteca abierta cerca en agosto. Es el caso del barrio de Horta, donde sus vecinos tienen que coger el metro o un autobús para encontrar la biblioteca abierta más cercana. Después de un julio de récord en temperaturas en Catalunya, la Asociación de Vecinas y Vecinos de Horta pide que en cada distrito haya más de una biblioteca abierta durante todo el verano porque, dicen, "son esenciales" para pasar largas estancias de descanso y escapar durante unas horas del calor.