Verano 2026
Los secretos de las cinco calles de las fiestas de Gràcia que se vestirán de Tolkien: "Cada una ha trabajado a su manera"
Homenajearán 'El Señor de los Anillos' aunque la "creatividad" y la "forma de hacer" de las distintas comisiones de vecinos se hará notar
MAPA | Estas son las 23 calles decoradas de las fiestas de Gràcia de 2026
Alma Rodelgo Llasat
Cinco comisiones de las Fiestas de Gràcia se han puesto de acuerdo este año para decorar sus cinco calles bajo una misma temática: el universo literario de J. R. R. Tolkien en la saga 'El Señor de los Anillos'. Se trata de Fraternitat de Dalt, Fraternitat de Baix, Tordera, Progrés y Llibertat. Ubicadas en la zona sur de la Vila y conectadas entre sí, portavoces de las cinco coinciden en señalar a EL PERIÓDICO que forman un eje estratégico muy bien avenido: “Tenemos mucha afinidad y nos conocemos muy bien”.
Los visitantes podrán recorrer las cinco calles compinchadas gracias a un itinerario concreto, que tiene en cuenta el sentido único de paso fijado en cada una. Empezará en Fraternitat de Dalt. Desde hace años, todas las calles engalanadas durante las fiestas encaminan a los peatones hacia una única entrada y una única salida, para que el gentío fluya con menos riesgos y aglomeraciones.
Las cinco vías compartirán ‘merchandising’, que venderán para recaudar fondos. Y cada una ha ideado un mapa propio que se encaja con los otros cuatro, como un rompecabezas, para generar una imagen conjunta. A nivel organizativo, las comisiones han compartido un calendario de trabajo y se han mantenido al día gracias a reuniones periódicas. Desde el sábado 1 de agosto tienen las cinco calzadas despejadas para montar el decorado, al cortarse el tráfico dos semanas antes de la fiesta mayor.
Entre todas, recrearán escenarios de la saga tan variados como Hobbiton, Rivendel o Mordor. “Desde luego es un tema que da para decorar cinco calles”, afirma Arnau Puig, de Fraternitat de Dalt. “El tema es el mismo, pero cada uno lo ha trabajado a su manera”, afirma este integrante de la comisión, que añade que “la creatividad depende de cada calle”. Más allá de tener una idea común, cada calle tiene su propia metodología. Océane Apffel Font, de Llibertat, ha destacado que su comisión es muy “metódica” y trabaja desde abril. En cambio, en Progrés lo hacen a última hora y con mucha participación.
Por su parte, Marta Soteras, de Fraternitat de Baix, sitúa el inicio de la decoración después de Navidad y explica que su ritmo es más dilatado en el tiempo porque “la mayoría de decoradores son gente mayor que trabaja menos rato durante el año”. Clàudia Solís, de la calle Tordera, explica que en su caso comenzaron a decorar en octubre y que mantienen señas de identidad como un techo luminoso, piezas grandes muy elaboradas y un gran trabajo en la entrada. Ter Cabré, de la misma calle, utiliza la palabra “armonía” para definir su estilo, siguiendo el lema de “menos es más”.
De un acuerdo entre dos calles a uno entre cinco
La iniciativa, una de las principales novedades de este año, tiene sus orígenes tiempo atrás. “La idea de unir las cinco calles estratégicamente estaba sobre la mesa desde hacía tiempo, pero nunca se acababa de concretar”, confiesa Apffel. Los temas de cada edición suelen decidirse en el mes de enero, así que antes de esta fecha clave Progrés decidió mover ficha para lograr de una vez el hito. Habló con las calles de su entorno y la propuesta tiró definitivamente adelante.
Ramón Ortiz, de Progrés, explica que en un inicio pensaron en colaborar solo con Llibertat, puesto que las dos calles hacen esquina. Finalmente se sumaron las otras tres calles, un proceso que admite que "ha sido fácil". Progrés se llevó el primer premio en 2025 y un año más tarde tiene las mismas posibilidades de ganarlo, ya que cada calle concursa por separado en el reñido certamen. "Un premio es un reconocimiento, pero lo importante es lo satisfechos que estemos", afirma Ortiz.
Será, en realidad, la segunda vez que varias calles decoradas se coordinan para la fiesta mayor. El único precedente se remonta a diez años atrás, cuando Fraternitat y Tordera decoraron sus calles bajo la temática “La mar salada”. Maria Font, vecina de Tordera que ya participaba en aquel entonces, asegura que aquello supuso un reto mayor, ya que compartieron mucho más que el tema, también figuras y elementos idénticos.
Ahora que cada calle trabaja de forma independiente les ha resultado más sencillo. De todos modos, no pueden relajarse, ya que esta edición se alejará bastante de su manera habitual de trabajar. Los personajes que construyan e instalen deben ser los de Tolkien, no genéricos como en otras ocasiones: “Si representamos el budismo, hacemos diversos budas, y no uno en específico”, ejemplifica la joven.
Hobbiton, Rivendel, Fangorn, Mordor, Moria...
La aventura arrancará en Fraternitat de Dalt, convertido en Hobbiton, el pacífico hogar de los hobbits en la Comarca. Destacará la figura de Bilbo Bolsón fumando en su pipa sobre un tejado. La escenografía recreará una ambientación desproporcionada con hortalizas gigantes, carruajes y grandes barriles de cerveza para celebrar el 111º aniversario de este hobbit, recreando el punto de partida de la trama de 'El Señor de los Anillos'. El viaje se completa con otros escenarios ilustres de los compases iniciales de la primera parte de la trilogía, 'La comunidad del anillo', con la taberna El Poni Pisador y la muralla de Bree, custodiada por un Nazgûl a tamaño real.
Tordera se transformará en el mágico valle de Rivendel, el refugio de los Elfos donde se forma la Comunidad del Anillo. El paisaje destacará por una elaborada arquitectura de puentes, casas y celosías construidas con materiales reciclados, sumergiendo al público en la naturaleza de este reino con detalladas flores, hojas y árboles que recrearán de forma verosímil el inicio del viaje.
Fraternitat de Baix se convertirá en el Bosque de Fratergorn, inspirado en el Bosque de Fangorn, también conocido como el hogar de los Ents. Las fachadas y el techo quedarán completamente cubiertos por un espeso entramado de troncos, ramas y raíces que filtrarán la luz del sol, guiando a los visitantes en tonos verdes hacia la emblemática e imponente torre de la fortaleza de Isengard.
Llibertat se adentrará en los paisajes más monumentales y oscuros de la saga, dividiéndose en tres ambientes sucesivos. La ruta comenzará cruzando las colosales estatuas de los reyes Argonath a los lados del río Anduin, avanzará por la inquietante y cerrada cueva de Ella-Laraña, cubierta de telarañas, y terminará en una réplica de las amenazadoras tierras de Mordor, de tonos rojizos y habitadas por orcos, con la Puerta Negra, Sauron y la Montaña del Destino.
Progrés dedicará su portalada a la gran puerta de Moria, que permitirá adentrarse en las minas y las columnas del antiguo reino subterráneo de los enanos y la tumba de Balin. Representará la mítica escena del puente con Gandalf enfrentándose al Balrog en el puente de Khazad-dûm. En el trayecto se verá a Boromir, Aragorn, Gimli, Legolas y las tierras de Rohan y Gondor.
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