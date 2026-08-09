Barcelona recauda 835.000 euros de pisos turísticos con un plan de regularización fiscal

El Ayuntamiento de Barcelona ha recaudado 835.200 euros tras concluir los primeros 150 expedientes de un plan de inspección fiscal centrado en verificar el correcto pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) por parte de los explotadores de pisos y apartamentos turísticos.

La campaña, desarrollada junto a la Agència Tributària de Catalunya (ATC), prevé revisar hasta el año 2028 un total de 463 empresas gestoras de 2.281 viviendas de uso turístico y 280 apartamentos en la ciudad, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Las actuaciones, dirigidas a firmas con facturaciones superiores al millón de euros anuales, mantienen actualmente abiertos expedientes a 99 gestoras de 1.300 pisos y a 3 empresas con 105 apartamentos, habiéndose formalizado ya 457 liquidaciones y un incremento del padrón anual del IAE de 220.302 euros.

El plan, dividido en tres etapas, arrancó a finales de 2024 cruzando los censos tributarios locales con los datos autonómicos del impuesto sobre estancias en hoteles, alojamientos y albergues para aflorar altas omitidas y regularizar superficies declaradas.

Reducir el impacto sobre la vivienda

Este rastreo permite además regularizar el uso y valor catastral de los inmuebles a efectos del IBI, así como exigir el pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por reformas no declaradas o cuyo coste final superó el importe inicial.

Imagen de archivo de Jordi Valls, cuarto teniente de alcaldía de Barcelona. / JORDI COTRINA

La fase final del programa se ejecutará entre 2027 y 2028 para inspeccionar al resto de titulares y gestores de alojamientos turísticos que no figuran dados de alta ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en ningún epígrafe de hospedaje.

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