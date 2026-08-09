Uno de los kebabs preferidos del padre de Lamine Yamal ya se puede comer en este local de Barcelona

Los memes se han convertido en una pieza clave de la cultura popular y en una de las formas de comunicación más rápidas y eficaces de la era digital. No solo la actualidad informativa, sino también las series y los dibujos animados se han consolidado como una fuente inagotable para crearlos y difundirlos.

Asimismo, las redes se han vuelto una herramienta comunicativa ideal para expandir esos mensajes de forma rápida y exitosa. Las marcas, conscientes de ello, cada vez hacen más uso de este recurso para lanzar grandes campañas publicitarias.

El 'meme-marketing'

Aunque no suelen dar origen a una marca en el sentido tradicional, los memes se han convertido en uno de los pilares de los negocios digitales. Es lo que hoy se conoce como 'meme-marketing': cada vez que un elemento se pone de moda, las empresas intentan aprovechar ese impulso para acercarse a los consumidores y reforzar su posicionamiento.

Algunas marcas han ido incluso un paso más allá y han terminado convirtiéndose ellas mismas en un meme. Es el caso de Kevabrö, una cadena catalana de kebabs que, apenas un año después de abrir sus puertas, ya suma tres locales y miles de seguidores en redes sociales.

Local 'de la calle'

Kevabrö no nace de un meme viral específico de Internet, sino de lo absurdo y la 'cultura de la calle'. De ahí que se llame "qué va, bro", admite su creador, Samu Catalán, en una entrevista con la revista 'Acero', un magacín que se autodefine como dinamizador de la cultura urbana.

Tres locales en poco más de un año

Durante décadas, comer un kebab en Barcelona fue casi un ritual de supervivencia nocturna: una ruleta rusa gastronómica en la que un bloque de carne de procedencia incierta servía de recompensa -y también de castigo- tras una noche larga y varias copas de más. Sin embargo, parece que en la capital catalana ya no queda ningún plato popular sin sofisticar.

Catorce meses después de plantar bandera en las plazas barcelonesa de Letamendi y Sants, Kevabrö ha inaugurado su tercer local, en la calle Sant Antoni Maria Claret, frente al recinto modernista de Sant Pau. Ya han vendido más de 350.000 unidades y cuentan con una tasa de repetición del 80%, según explican a la revista 'Caternews'.

Comensales famosos

El establecimiento ha recibido incluso la visita de celebridades como el exintegrante de One Direction Harry Styles, la cantante y reina 'brat' Charli XCX, el creador de contenido Ibai Llanos o varios jugadores del Barça, entre ellos Lamine Yamal y su padre, Mounir Nasraoui, que mantiene una estrecha relación de amistad con los propietarios del local.

De hecho, recientemente, la cuenta de Instagram de Kevabrö ha publicado unas imágenes de Nasraoui disfrutando de un pedido junto a ellos: "Para bien o para mal... Moriré siendo un real [auténtico] como Hustle Hard" (que puede traducirse como 'trabaja duro'), ha añadido en la descripción, refiriéndose al padre de Yamal, que se hace llamar así en redes sociales.

'Make Kebab Sucio Again'

El lema de Kevabrö, 'Make Kebab Sucio Again' refleja ese humor propio de los memes.

En su carta destacan recetas de inspiración libanesa, o el 'Berlín', su 'best-seller' indiscutible, con más de 113.000 unidades vendidas, según la misma publicación.

Y ninguna de sus propuestas superan los 9 euros. "Nos enorgullece ofrecer lo auténtico", defienden los propietarios del negocio.

Del meme al negocio

Aunque el producto sea fácilmente reconocible, los cofundadores de Kevabrö explican que buena parte de su crecimiento responde a la construcción de una identidad de marca muy marcada a través del marketing digital.

Su estrategia también pasa por producir vídeos de apenas dos minutos en los que, por ejemplo, unos ayatolás (altas autoridades religiosas del islam chií) ofrecen ruedas de prensa envueltos en papel de aluminio como si fueran dürums.