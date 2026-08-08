La histórica tienda El Ingenio revivirá como sede de la Associació de Pessebristes de Barcelona en la Navidad de 2027

El Ingenio, la histórica tienda de la calle Rauric fundada en 1838 en la que se fabricaban cabezudos y gigantes y que ha ‘muerto’ ya dos o tres veces, se prepara para resucitar en cerca de 15 meses con un nuevo destino. En la Navidad de 2027, el local, situado en Rauric 6-8, será ya la sede de la también histórica Associació de Pessebristes de Barcelona, si se cumplen los plazos previstos por el Ayuntamiento de Barcelona, propietario del histórico comercio y responsable de las obras de adecuación, que se iniciarán este otoño, y que en principio estarán completadas en el otoño de 2027.

El Ingenio cerró en 2016, cuando su dueña, Rosa Cardona, no encontró a quién traspasar el local para que mantuviera su vocación artesana. En 2017, El rey de la Magia inició una segunda etapa que duró solo un año. De nuevo cerrado, el comercio vivió un último intento de continuidad en 2019, que no cuajó. Finalmente, el consistorio anunció la adquisición del local en 2021 para preservar esa parte de la memoria comercial y artesana de Barcelona. Lo hizo en una operación en la que también adquirió otros 49 establecimientos, en el contexto del programa ‘Amunt persianes’, que perseguía respaldar al sector, tan dañado por la pandemia del Covid, y garantizar que la actividad de los locales comprados era de calidad.

Un cartel del consistorio. / MANU MITRU / EPC

Comercio protegido

No se había encontrado hasta ahora un candidato ideal para Rauric. En 2025, el ayuntamiento emprendió obras por valor de 600.000 euros, necesarias para el mantenimiento del local, ubicado en dos fincas construidas a mediados del siglo XIX, que presentaba los efectos lógicos del paso del tiempo. Una vez asumido ese reto, ahora toca adecuar el espacio para su actividad futura. El Ingenio cuenta con protección como comercio emblemático protegido, en la categoría E1 de Gran Interés.

Este lunes, Josep Porta, presidente de la Associació de Pessebristes de Barcelona, acudió al exterior de la tienda, cerrada a la espera del inicio de las obras a la vuelta de verano, para explicar a este diario cuál es el proyecto que revivirá el espacio.

La entidad más antigua

El Ingenio tiene pasado, pero también la entidad pesebrista, considerada las más antigua del mundo: inició su actividad en 1863. Desde entonces ha pasado por varias sedes, y la actual en la calle de Lledó, 11, tiene fecha de caducidad. Dice Porta que la propiedad de ese edificio está por otra labor: “Las monjas Vedrunas de la Caridad se venden el edificio”.

La entidad lleva allí desde el 2013 y paga un alquiler de 1.800 euros mensuales: “Es muy alto para nosotros, sin la aportación de algunos mecenas no podríamos pagarlo”. El alquiler que se pagará en Rauric no está definido todavía. Antes de Lledó, 11, la asociación estuvo en la calle del Paradís, 6, “tocando al Centre Excursionista”. En Lledó, la asociación tienen varios espacios en niveles distintos que suman 450 metros cuadrados: “No es cómodo”. En Rauric 6-8 contarán con 392 metros cuadrados, todos en el mismo nivel, el de la tienda, divididos en tres espacios conectados entre ellos, los que tenía El Ingenio.

Tres vecinos

La Associació Pessebrista de Barcelona tiene 150 “socios” y 30 “activistas”: “La diferencia es que los primeros colaboran pagando su cuota, alguno viene de vez en cuando. Y los 30 son los más activos”. La cuota asciende a 50 euros anuales. La asociación elabora el pesebre del Ayuntamiento de Barcelona, el de la Generalitat, los suyos propios que exponen en su entidad, el del Monasterio de Pedralbes.

Por su antigüedad y su historia, por interés cultural, por considerarla única en la capital catalana, el consistorio eligió a la Associació de Pessebristes de Barcelona para El Ingenio. Será el inquilino del consistorio, si bien compartirá el local con otros dos colectivos de su ámbito: “También estará aquí la Federació Catalana de Pessebristes y es probable que venga también la Fira de Santa Llúcia”. Luego, temporalmente, también estará domiciliada en Rauric 6-8 la Federación Internacional de Pessebres, que cada cinco años cambia de sede y que ahora y hasta el 2030 corresponde a Catalunya: “En sí mismo, es una mesa”, precisa Porta.

El aspecto actual de la fachada de El Ingenio. / MANU MITRU / EPC

Centro de interpretación

“Tendremos espacio para todos, el problema es contar con un almacén”, prosigue Porta. Un almacén que podría estar lejos si hay un transporte disponible, en el que guardar material que no cabrá en Rauric, sede para la que se reserva un papel distinto: “La idea es crear un centro de interpretación del pesebrismo. Que la gente tenga aquí un punto de referencia”.

Noticias relacionadas

De los tres cuerpos del local de El Ingenio, uno, el que corresponde al número 6, será expositivo, estará abierto al público. En la parte del número 8, el segundo espacio servirá como taller y para formación y el tercero actuará como sede social de las entidades y una parte de almacén. Por otra parte, y como práctica habitual, la asociación suele alquilar un local para elaborar el pesebre del ayuntamiento, que en Sant Jaume solo se acaba de montar.