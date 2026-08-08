Primer sábado de huelga en el área azul y verde de aparcamiento en Barcelona

El sindicato CCOO ha convocado una huelga del personal del servicio de estacionamiento regulado AREA de Barcelona todos los sábados de 2026 a partir de este 8 de agosto y hasta el 16 de enero de 2027.

El AREA es el sistema de ordenación del estacionamiento en la calzada en la ciudad de Barcelona, plazas azules, verdes, exclusivas para residentes, de distribución urbana de mercancías, de motos, de autocares u otras reservas, que gestiona la empresa municipal Barcelona Serveis Municipals (BSM).

Los motivos

En un comunicado, CCOO ha explicado que convoca la huelga porque, según el sindicato, BSM no ha devuelto determinados descuentos salariales aplicados a trabajadores que participaron en huelgas celebradas en domingos y festivos.

Aquellas movilizaciones se produjeron en el contexto de una modificación de las condiciones laborales que implicaba trabajar en domingos y festivos. Una resolución judicial consideró injustificada la modificación y ordenó restituir los horarios anteriores, sin trabajo en domingos y festivos y sin el incremento de jornada, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de 2005.

CCOO sostiene que, pese a esta resolución, varias personas trabajadoras del AREA han tenido que presentar reclamaciones individuales para recuperar las cantidades descontadas por la empresa durante aquellas jornadas de huelga.

La posición de BSM

BSM ha señalado que el nuevo Convenio Colectivo de la empresa, vigente para el periodo 2026-2029, fue aprobado el pasado mes de junio con el respaldo de aproximadamente el 70 % de la representación legal de las personas trabajadoras y con el apoyo de UGT, SIA y CGT.

La empresa sostiene que el acuerdo es el resultado de un largo proceso de negociación colectiva e incorpora mejoras en ámbitos como la clasificación profesional, las retribuciones, la jornada, el desarrollo profesional y la organización del trabajo.

Según BSM, una de las consecuencias del acuerdo fue la desconvocatoria de otra huelga promovida por la mayoría del Comité de Empresa en relación con un conflicto laboral que se prolongaba desde hacía años.

La compañía asegura que respeta el derecho fundamental de huelga y la libertad sindical, pero considera que la nueva convocatoria de CCOO no es proporcionada respecto a la situación actual. A juicio de BSM, la huelga pretende reabrir cuestiones que ya fueron debatidas durante la negociación colectiva y resueltas mediante un acuerdo respaldado por la mayoría de la representación sindical.

Discrepancias sobre el nuevo convenio

El nuevo Convenio Colectivo de BSM fue acordado con la mayoría del Comité de Empresa, pero no fue suscrito por CCOO BSM.

El sindicato denuncia que dos puntos del texto definitivo contradicen, según su versión, lo previamente pactado con la alta dirección de la empresa, circunstancia que califica de "mala fe negociadora".

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BSM, por su parte, defiende la legitimidad del convenio aprobado y destaca que el acuerdo cuenta con el respaldo mayoritario de la representación de las personas trabajadoras.