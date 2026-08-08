La mudanza de una calle decorada de Gràcia para evitar riesgo de atropellos: "La gente se acumulaba de una manera terrible"

Hace 10 años, un grupo de 15 vecinos dejó la comisión que decoraba la calle Mozart con motivo de las fiestas de Gràcia y se organizó por su cuenta. Residentes en las cercanas Jesús y Sant Pere Màrtir, los vecinos investigaron los casos de estas dos calles, que ya no decoraban las vías para las Fiestas de Gràcia hacía años. Y procedieron a completar los trámites para crear una nueva agrupación con los dos nombres. A finales de 2016 ya existía la comisión de fiestas de Sant Pere Màrtir-Jesús.

Los trámites para constituirla no son sencillos. “Es como crear una asociación”, explica Kepa Uharte, que fue presidente y ahora es patrono, representante de la comisión en la Fundació Festa Major de Gràcia. Uharte era este jueves uno de los vecinos que, entre un calor agobiante, pasaba la tarde trabajando en el decorado de este año, que se centrará en la denuncia de los juguetes como herramientas que mantienen los roles sexistas. Como ejemplo, algunos elementos que decorarán la calle: una plancha de color rosa y un coche de color azul. Los de Sant Pere Màrtir-Jesús preparan su decorado en el local de la comisión, que está en Mozart, en el número 11. Este jueves, negros nubarrones se cernían sobre el barrio pero no llegaba la lluvia, enemiga habitual de los decorados de las fiestas.

Kepa Uharte, expresidente y patrón de la comisión de fiestas. / Zowy Voeten / EPC

El primer cambio de calle

La idea, explica Uharte, de 51 años y traductor literario del checo en su vida profesional, era decorar Sant Pere Màrtir por primera vez en verano de 2017, pero ese año se celebraba el bicentenario de las fiestas de Gràcia y Gran de Gràcia se cerró al tráfico. Sant Pere Màrtir fue elegida por el consistorio como una salida para vehículos, lo que impidió engalarla. Y entonces los vecinos optaron por decorar Jesús, nada extraño siendo una de las calles que da nombre a la comisión.

Así siguieron las cosas durante nueve años, pero la elección de Jesús conllevaba un problema que nunca se llegó a resolver del todo: como el tramo decorado llegaba hasta Gran de Gràcia, se convirtió en algo constante que la gente se agolpara en ese extremo, a unos metros del tráfico que por ahí circulaba, con el riesgo que eso suponía: “La Guardia Urbana estaba preocupada. La gente se acumulaba de una manera terrible allí“, recuerda Uharte. Para intentar reducir el conflicto, a instancias de la policía local de Barcelona, se optó por cambiar la entrada de la calle decorada, que estaba en el lado de Gran de Gràcia, y ubicarla en el lado de Sant Pere Màrtir. Y así estuvieron dos años: “Era mejor, pero la gente se seguía acumulando”.

A la izquierda, el tramo de Sant Pere Màrtir que tendrá decoración a partir de este año. A la derecha, el de Jesús que se engalanaba hasta ahora. / Zowy Voeten / EPC

El segundo cambio

A la vista de que la inseguridad no desaparecía, surgió la idea de cambiar de Jesús a Sant Pere Màrtir, recuperando así el objetivo inicial, el de 2016. Y este verano, el décimo de vida de la comisión, esta volverá al origen que nunca cumplió, y decorará Sant Pere Màrtir entre Jesús y Domènech. La entrada, la ‘portalada’, de la decoración estará en la parte de Domènech. “Será la primera vez que tenga la fiesta debajo de casa”, dice Uharte, vecino de Sant Pere Màrtir.

En la comisión Sant Pere Màrtir-Jesús hay entre 30 y 40 socios y también colaboradores. Los primeros están presentes todo el año en la actividad del grupo. Los colaboradores participan de la fase final, del último mes.

El presidente de la comisión es, desde enero, Germán Arroyo, de 37 años (cumplirá 38 en plenas fiestas, el día 18 de agosto). Cocinero, nacido en Guadalajara, es vecino de la calle de Jesús. Tiene por delante un mandato de cuatro años: “Todo es asambleario y lo hacemos entre todos. Eres presidente porque alguien lo tiene que ser”. Está ilusionado con el cambio de calle: “Sant Pere Màrtir es más luminosa, más grande”.

Germán Arroyo, presidente de la comisión de fiestas de Sant Pere Màrtir-Jesús, este jueves. / Zowy Voeten / EPC

100 metros cuadrados más

La longitud es la misma, pero el ancho cambia: “Es el mismo largo pero un metro y medio más ancho. Eso cambia el espacio de 200 metros cuadrados a 300”. Un 30% más de trabajo. “Se nota, pero nos ha dado la posibilidad de hacer una decoración diferente, y aprovechar el suelo, porque antes teníamos una calle tan estrecha, y hay que dejar dos metros para que la gente pase. A poco que pusieras algo te quedabas sin espacio”.

La idea de la comisión es seguir en Sant Pere Màrtir en las siguientes ediciones de las fiestas. “La idea era ya empezar aquí”, recuerda Arroyo, que relata que estos son los días más severos para los que decoran: “Tengo ganas ya de que pase esta semana, que es la más dura”. Los vecinos pasarán los próximos días trabajando desde primera hora de la mañana hasta las 22.30, cuando lo dejan para no molestar al resto de residentes en la zona.

La convivencia y la lluvia

A la pregunta de cómo está viviendo la protesta que algunos vecinos de Gràcia han hecho contra las fiestas, Kepa Uharte subraya que siempre ha habido quejas y conflictos, pero añade que suelen resolverse sin mayor problema, ajustando horarios, evitando molestias. Algunas de las de ahora, dice, son de otro género, aunque considera que no parece que sean defendidas por un gran grupo, sino más bien reducido.

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Finalmente, casi a las siete de la tarde, cae el diluvio y los vecinos de los decorados de las calles que participan de las fiestas se resguardan y salvan los materiales que puedan resultar dañado. No está el asunto para retroceder en los trabajos. Tienen nueve días hasta el sábado 15 de agosto, el día en que comienza una celebración que en 2026 cumple 209 años.