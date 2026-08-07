Terrassa abre el debate sobre el futuro del Mercat de Sant Pere para recuperar actividad y atraer nuevas paradas

El Ayuntamiento de Terrassa quiere repensar el futuro del Mercat de Sant Pere y buscar fórmulas para recuperar su vitalidad comercial, atraer nuevas paradas y reforzar su papel dentro del barrio. Para ello, ha abierto un proceso participativo en el que podrán intervenir paradistas, vecinos, entidades, comerciantes y potenciales nuevos operadores.

La iniciativa, impulsada por el Servei de Comerç i Mercats, deberá servir para elaborar una hoja de ruta sobre el futuro del equipamiento. Entre las cuestiones que se pondrán sobre la mesa figuran qué productos y servicios faltan actualmente, cómo captar nuevos negocios, qué mejoras necesitan los espacios y qué función social y comunitaria debe tener el mercado.

El proceso parte así de la necesidad de analizar la situación actual del Mercat de Sant Pere y definir un modelo que permita garantizar su viabilidad a medio y largo plazo. “El Mercat de Sant Pere es un equipamiento estratégico para el barrio y para la ciudad y es importante definir conjuntamente hacia dónde debe evolucionar”, sostiene el concejal de Comerç i Mercats, Xavier Cardona, que llama a vecinos y paradistas a participar en la definición del nuevo modelo.

Cardona defiende que cualquier transformación deberá contar con quienes utilizan y trabajan en el mercado. “Queremos tomar decisiones con el máximo consenso posible”, señala.

Encuesta hasta finales de octubre

La primera fase será una encuesta abierta a la ciudadanía hasta finales de octubre, en la que se podrán aportar opiniones y propuestas sobre el futuro del mercado.

El Ayuntamiento prevé también celebrar en octubre una sesión participativa abierta en el propio Mercat de Sant Pere, con inscripción previa. A ello se sumará una acción en la calle coincidiendo con la Fira del Bolet, prevista para el sábado 7 de noviembre en la calle Ample.

El consistorio quiere que participen especialmente los vecinos de Sant Pere, las asociaciones vecinales, entidades sociales, culturales y deportivas, comercios de proximidad, organizaciones comerciales, agentes económicos y usuarios actuales y potenciales del mercado.

También se busca conocer la opinión de personas interesadas en abrir una nueva actividad comercial en el equipamiento, uno de los elementos que el Ayuntamiento considera clave para su revitalización.

Noticias relacionadas

Las propuestas recogidas servirán para definir las próximas actuaciones en el Mercat de Sant Pere, desde la recuperación de actividad comercial y la llegada de nuevos operadores hasta la mejora de los espacios y una mayor conexión del mercado con la vida cotidiana del barrio.