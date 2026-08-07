Obras en el metro
Los vecinos de 31 pisos desalojados por el socavón de la L9 en el Putxet volverán la semana que viene a casa
La Generalitat estima que el 60% de los afectados por el colapso en la construcción de la línea ya habrán retornado a sus domicilios la próxima semana, a la espera de que se concrete la fecha para el regreso del resto a finales de agosto
Una nueva grieta en un edificio desalojado por el socavón del Putxet alarga hasta septiembre el retorno del 38% de afectados
El Departament de Territori prevé que, a lo largo de la próxima semana, se complete el regreso de los vecinos del 60% de las viviendas afectadas por el socavón provocado por las obras de la L9 del metro en el Putxet. En concreto, podrán volver a 31 viviendas y un local del número 54 de la calle Sant Gervasi de Cassoles.
La conselleria lo ha comunicado este viernes a vecinos y comerciantes durante una reunión en la que el Ayuntamiento de Barcelona también ha participado. La decisión se ha tomado tras realizar «comprobaciones técnicas complementarias». Territori confía además en concretar a finales de agosto las próximas fechas de regreso a los edificios de las calles Rubinstein y Teodora Lamadrid. Por otra parte, el Govern ha resuelto 50 anticipos destinados a cubrir gastos sobrevenidos.
Pruebas y auscultaciones
Aparte, el departamento ya ha empezado a contactar con los inquilinos del edificio de Sant Gervasi de Cassoles, 54. Ha señalado que, en función de la evolución de los trabajos y de las comprobaciones y auscultaciones, se irá autorizando progresivamente el regreso de los vecinos y comerciantes de los otros cuatro edificios afectados. En cuanto a los trabajos bajo el edificio del número dos de la calle Rubinstein, donde se detectó una nueva grieta, Territori asegura que evolucionan «favorablemente».
La consejería que dirige Sílvia Paneque ha explicado que se han intensificado las inyecciones para consolidar el terreno y se ha reforzado el sistema de auscultación y monitorización mediante instrumentación específica. Estas actuaciones se desarrollan en paralelo a las que ya se ejecutan en la zona afectada inicialmente, donde se llevan a cabo trabajos de consolidación del terreno y estudios de sus características mediante sondeos y técnicas geofísicas.
Además de los anticipos ya resueltos con cargo al Fondo de Contingencia aprobado, se han presentado 41 solicitudes para suspender el pago del alquiler, actualmente en tramitación. Asimismo, 11 comerciantes se han acogido a la línea de emergencia del Institut Català de Finances.
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