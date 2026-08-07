Tráfico en Barcelona
La Guardia Urbana caza a un motorista duplicando la velocidad máxima permitida en la Ronda del Guinardó
El conductor fue denunciado por una infracción la seguridad del tráfico
La Guardia Urbana 'caza' a dos conductores circulando a 120 km/h en Via Augusta y Meridiana
Dentro de la campaña de control de velocidad, que el Servei Català de Trànsit realiza esta semana en coordinación con Mossos y policías locales, la Guardia Urbana de Barcelona detectó este jueves a una motocicleta circulando a 103 km/h en un tramo de la Ronda del Guinardó limitado a 50 km/h.
Los agentes denunciaron al conductor por esta grave infracción, que está castigada con hasta 600 penas de multa. Al no superar la velocidad en más de 60 km/h no se considera un delito.
Desde la Guardia Urbana se ha remarcado que esta denuncia es por "la velocidad más elevada detectada hasta ahora durante la campaña en la Unidad Territorial de Gràcia", de la policía de Barcelona.
Esta semana Trànsit y diversas policías hacen una campaña intensiva para combatir la velocidad excesiva con controles específicos en zonas urbanas y en carreteras y autopistas para 'cazar' a los conductores que vayan más rápido de lo permitido.
En la misma campaña de controles de velocidad del pasado año se impusieron en una semana un total de 33.574 denuncias, de las cuales 2 fueron por la vía penal. Esto significa que se denunciaron de media a casi 4.800 conductores cada día por exceso de velocidad, según Trànsit.
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