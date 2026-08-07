Santa Coloma saca pecho de su red de videovigilancia y la relaciona con la disminución de la criminalidad

A poco menos de un mes de cumplirse un año de la instalación de 21 cámaras de videovigilancia en los barrios del Centre y de Fondo, la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet ha elaborado un informe técnico que analiza el impacto de estos dispositivos en la evolución delictiva de la ciudad. El Ayuntamiento asegura que "la implantación progresiva de sistemas de videovigilancia en los espacios públicos ha reforzado las políticas municipales de seguridad". Para evidenciarlo, el consistorio saca a relucir los últimos datos de criminalidad publicados por el Ministerio del Interior. Concretamente, la reducción del 3% de los hechos delictivos durante el tercer trimestre de 2025 y del 3,7% durante el cuarto trimestre respecto a los mismos periodos de 2024, así como la ligera bajada del 0,1% en el primer trimestre de 2026 respecto a los tres primeros meses de 2025.

"A pesar de que —matiza el gobierno municipal— la reducción de los hechos delictivos responde a varios factores y no puede atribuirse exclusivamente a una única actuación", el informe concluye que la videovigilancia ha contribuido "positivamente" al conjunto de medidas preventivas y operativas desarrolladas por el Ayuntamiento y los cuerpos policiales. Así, la presencia visible de las cámaras "ha generado un claro efecto disuasivo ante posibles conductas delictivas e incívicas, puesto que incrementa la percepción de riesgo de detección, reduce el anonimato de los infractores y facilita la intervención".

Además, el sistema también ha demostrado "una elevada utilidad en el ámbito de la investigación criminal". Asegura el consistorio que los Mossos d'Esquadra han realizado 80 solicitudes de imágenes a las cámaras municipales durante los primeros nueve meses en que estas han estado en funcionamiento. "Este material ha sido clave para la identificación de autores, la reconstrucción de itinerarios de fuga, la acreditación de hechos denunciados y como elemento probatorio en procedimientos judiciales y administrativos".

Cámara de videovigilancia instalada en Santa Coloma de Gramenet / AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA

Por otro lado, la videovigilancia ha contribuido, a tenor del gobierno municipal, "a mejorar la percepción subjetiva de seguridad, reforzando la confianza de los vecinos, comerciantes y usuarios del espacio público, especialmente en entornos donde anteriormente se concentraban problemas de incivismo o conflictividad".

La videovigilancia se ampliará a más barrios

Con todo, el informe concluye que la medida es "idónea, necesaria y proporcional, de acuerdo con la normativa vigente". Para la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, "la videovigilancia es una herramienta complementaria dentro de una estrategia global que incluye la policía de proximidad, la prevención y la coordinación con los diferentes cuerpos". En este sentido, González ha añadido que, si bien "los datos muestran que las medidas impulsadas están contribuyendo a mejorar los indicadores, continuaremos trabajando con rigor y responsabilidad". Por este motivo, ha avanzado que "estos resultados positivos nos determinan a incrementar en los próximos meses la instalación de nuevos dispositivos de videovigilancia en otros espacios y barrios de la ciudad".