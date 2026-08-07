El lugar de Barcelona que permite ver el eclipse días antes y después: la experiencia inmersiva sin riesgo oculares que agota entradas

El eclipse solar total del próximo miércoles acapara toda la atención ciudadana, pero no es la única forma de disfrutar de este raro fenómeno astronómico. Quién quiera vivir la experiencia antes del 12 de agosto o revivirla días después tiene a su disposición en Barcelona una propuesta alternativa que no necesita gafas homologadas ni conlleva riesgos de salud ocular.

El museo CosmoCaixa, en el distrito de Sarriá-Sant Gervasi, ofrece a los más entusiastas del cosmos una experiencia inmersiva en 360 grados sobre el eclipse solar con una duración de unos 45 minutos. La proyección Planetari 3clipsi explica, a partir de la historia de una niña y su abuela, toda la ciencia y el impacto cultural que se esconde detrás de estas citas astronómicas. La entrada cuesta 6 euros, aunque para acceder se debe comprar también la entrada general del museo de 8 euros.

Se podrá disfrutar cada día hasta el 6 de septiembre en dos horarios: las 13:00 horas del mediodía o a las 18:00 horas de la tarde. El centro recomienda una edad mínima de 10 años para que disfruten por completo la vivencia los espectadores más jóvenes. Las sesiones son en catalán con un sistema de traducción al castellano y al inglés. Las entradas deben reservarse en línea a través de la web del CosmoCaixa y en algunas sesiones, como las del cuatro especiales programadas para el día 12, ya están agotadas.

Esta actividad forma parte de la extensa programación que ofrecerá la Fundación 'la Caixa' con motivo de la gran cita del 12 de agosto. Más allá de Planetari 3clipsi, muchas otras propuestas se presentan en formato “fulldome”, una técnica audiovisual donde las imágenes se proyectan en el interior de una cúpula para cubrir todo el campo de visión y crear una sensación totalmente envolvente. Entre las actividades programadas se incluye Kiru y el misterio de la Luna perdida, dirigida a toda la familia, el taller participativo En busca del eclipse, y varias píldoras de ciencia sobre este fenómeno en la emblemática y permanente Sala Univers.

Iniciativas como estas sirven para calentar motores de cara a un triple fenómeno astronómico histórico que se podrá vivir desde aquí de manera consecutiva entre 2026 y 2028, entre los que se destacan dos eclipses totales y un tercero de tipo anular.