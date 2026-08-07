Detienen a tres sospechosos de preparar robos con fuerza en casas de Martorell

Los Mossos d'Esquadra detuvieron, el 4 de agosto, a tres hombres de 33, 41 y 42 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en domicilios en Martorell. Durante un patrullaje preventivo y de vigilancia, los investigadores detectaron un vehículo ocupado por dos hombres que circulaba "de manera anormalmente lenta" por varias calles de la ciudad, en una actitud que los agentes consideraron "compatible con tareas de vigilancia", según ha explicado el cuerpo de Mossos en un comunicado.

Así, la policía catalana estableció un "seguimiento discreto" del vehículo, que pocos minutos después paró en una zona de estacionamiento. Los agentes observaron como bajaban tres ocupantes, uno de los cuales hasta aquel momento, les "había pasado desapercibido". Posteriormente, los tres hombres cambiaron del vehículo en que circulaban a otro estacionado a la vía pública. En aquel momento, los agentes les identificaron y registraron ambos automóviles.

Durante el cacheo, la policía intervino varias herramientas "susceptibles de ser empleadas para forzar accesos, además de elementos destinados a dificultar la identificación de sus portadores, como por ejemplo gorras y gafas de sol".

Algunos de las herramientas intervenidas por los Mossos d'Esquadra a tres hombres en Martorell, sospechosos de utilizarlas para robos con fuerza en domicilios / MOSSOS D'ESQUADRA

La investigación también permitió constatar que uno de los vehículos identificados ya había estado en Martorell el pasado 2 de julio, el mismo día en que hubo otro robo con fuerza en un domicilio. Finalmente, ante los indicios y los actos preparatorios ya realizados los agentes los detuvieron como presuntos autores de actos preparatorios para perpetrar robos con fuerza en domicilios.

Los arrestados, uno de los cuales tenía tres antecedentes de la misma tipología delictiva, pasaron a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Martorell.