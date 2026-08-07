Fiasco de la climatización sostenible de los pisos públicos de Glòries: calor persistente y facturas de 120 euros

La climatización sostenible de la mayor promoción de vivienda pública de Barcelona, mediante un innovador sistema de aerotermia, no ha dado los resultados esperados. Ni en la temperatura, ni en el coste. Vecinos de la flamante Illa Glòries, que empezaron a poblar con gran alegría los distintos bloques hace un año, se han visto sorprendidos por un importante inconveniente al enfrentarse a las primeras olas de calor en el nuevo hogar. Denuncian que facturas de electricidad de hasta 120 euros que, aseguran, debían costar alrededor de 30 euros al mes. Y apenas consiguen rebajar la temperatura de sus viviendas durante los días de más calor. Algunos afirman que, pese a mantener el sistema en funcionamiento durante horas, el termómetro sigue marcando entre 27 y 28 grados en el interior de sus pisos.

Según los vecinos consultados por EL PERIÓDICO, el conflicto gira en torno a dos aspectos: el rendimiento del sistema y su coste. Recuerdan que durante las reuniones previas a la entrega de las llaves se les presentó la aerotermia como una tecnología eficiente y económica y se les pronosticó un consumo aproximado de entre 20 y 30 euros mensuales incluso utilizándola de forma continuada. Sin embargo, afirman que la realidad ha sido muy distinta y que algunos hogares han recibido facturas de entre 60 y 120 euros, e incluso superiores en casos puntuales. Las críticas se repiten en los distintos bloques de la promoción.

Caldera de un piso del bloque de protección oficial Illa Glòries, que cuenta con climatización ecológica (aerotermia). / Belén González / EPC

Pingüinos provisionales y 500 euros de descuento

Las quejas han llevado al Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) a plantear medidas provisionales mientras se aborda el problema. Varios residentes relatan que el organismo municipal les ha remitido una comunicación en la que les ofrece dos alternativas: una compensación económica de 500 euros o la entrega de un aparato portátil de aire acondicionado. Algunos vecinos de viviendas sociales ya han comenzado a recibir estos equipos, popularmente conocidos como 'pingüinos', mientras que otros afirman haber recibido únicamente la carta informativa.

Pingüino en una habitación de un piso del bloque de protección oficial en la Illa Glòries, entregado por el ayuntamiento / Belén González / EPC

El consistorio reconoce el problema y se compromete a buscarle solución: "El sistema de aerotermia de la Illa Glòries está en revisión por parte del Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona y las empresas implicadas para determinar cuáles son las actuaciones a seguir para mejorar el funcionamiento". Señala que "el objetivo es duplicar la capacidad de enfriamiento de la aerotermia" y que este verano, mientras está en marcha el actual "proceso de análisis", "se están ofreciendo de forma temporal a los vecinos que lo piden y necesitan alternativas provisionales".

"Dentro de casa estamos a 32 grados"

Los vecinos consultados lamentan que las medidas adoptadas no les resuelven el verano ni suponen un avance técnico. Montse, vecina del bloque B y una de las personas realojadas por una actuación urbanística municipal, asegura que decidió confiar en el sistema por el redimiento prometido: "Nos dijeron que pagaríamos entre 20 y 25 euros al mes con la aerotermia funcionando todo el día. La primera vez que la utilicé pagué 150 euros".

Ventilador en el salón de un piso del bloque de protección oficial Illa Glòries, que cuenta con climatización por aerotermia / Belén González / EPC

Explica que, desde entonces, apenas conecta la instalación unas horas de forma puntual para disponer de agua caliente, ya que considera que mantenerla en funcionamiento supone un gasto demasiado elevado. Sostiene, además, que el sistema tampoco consigue refrigerar adecuadamente la vivienda durante el verano: "Dentro de casa estamos a 32 grados y con la aerotermia baja como mucho a 28. Pasas calor igual". Según relata, ha optado por comprar ventiladores y aparatos portátiles de aire acondicionado para hacer frente a las altas temperaturas.

Diego, también residente en el bloque B, afirma que el sistema "no funciona bien" y que en su vivienda recurren habitualmente a ventiladores y un aparato portátil de aire acondicionado. Roser, vecina del bloque C, asegura que solo utilizó la instalación una vez y decidió dejar de hacerlo por el elevado consumo que le suponía. Otra residente del bloque A, que prefiere no dar su nombre, reclama incluso que se le retire el sistema después de haber recibido una factura cercana a los 120 euros: "Es una vergüenza. Tendremos que recoger firmas para que lo quiten". No obstante, la misma vecina agradece que el IMHAB haya comenzado a repartir aparatos portátiles de aire acondicionado entre algunos residentes, como gesto de buena voluntad mientras no llega una solución definitiva.

Factura de luz de un piso del bloque de protección oficial de la Illa Glòries, que cuenta con climatización ecológica (aerotermia). / Belén González / EPC

Una promoción emblemática

La Illa Glòries se estrenó hace poco más de un año y está compuesta de 238 viviendas distribuidas en cuatro edificios. Cuando se hayan entregado la totalidad de las llaves, está previsto que residan en ella alrededor de 800 personas. La promoción fue concebida como un referente en construcción sostenible y eficiencia energética, incorporando la aerotermia como sistema de climatización y producción de agua caliente sanitaria.

La aerotermia es una tecnología que aprovecha la energía térmica del aire exterior mediante una bomba de calor para proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Se considera un sistema altamente eficiente porque puede generar varias veces más energía térmica de la electricidad que consume. No obstante, su rendimiento depende de factores como el diseño de la instalación, el aislamiento del edificio o el uso que se haga del sistema.