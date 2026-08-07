Comienza la sustitución de las 4.000 placas con los nombres de las calles de Badalona

Ya ha comenzado la sustitución de todas las placas de las calles de Badalona, anunciada ahora hace casi un año. El proceso se ha iniciado en el barrio de Llefià y, en los próximos meses se completará con el remplazo de las 4.000 placas que recuerdan a los vecinos los nombres de las más de 1.000 calles y plazas que forman Badalona.

Las nuevas placas son de color rojo vino, mientras que son de color blanco las letras con el nombre de las calles, del barrio, la serigrafía del escudo de la ciudad y la línea decorativa. La tipografía utilizada es la Cinzel Medium, en mayúscula. En un comunicado, el Ayuntamiento de Badalona asegura que "la elección cromática y tipográfica de las nuevas placas sirve para reivindicar y poner en valor el pasado romano de Badalona".

El segundo teniente de Alcaldía del Ayuntamiento de Badalona, Daniel Gracia, sostiene una de las nuevas placas junto a los concejales Mejía y Cruz / AJUNTAMENT DE BADALONA

La sustitución de las placas tiene un coste de 800.000 euros, que cubren el suministro y colocación de los elementos. Además, se añadirán unas 200 placas más de las que están instaladas actualmente.

"Actualmente, las placas se encuentran en un estado lamentable, con óxido y, en muchos casos, no se puede ni leer el nombre de la calle", lamenta el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, quien sostiene que con esta iniciativa el gobierno municipal "proyecta la imagen positiva que todos queremos para Badalona uniendo el espíritu de transformación con la tradición romana que evoca el nuevo modelo de placa".