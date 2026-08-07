Problema enquistado
Prohibido el baño en las playas de Badalona, Montgat y Sant Adrià por la mala calidad del agua tras las últimas lluvias
Como es habitual, la red de saneamiento no puede absorber el caudal y vierte al mar tanto las precipitaciones recogidas como las aguas residuales domésticas
DURANTE 2025 | Badalona ha prohibido el baño por contaminación en sus playas cada vez que ha llovido moderadamente este verano
PENDIENTE DE REPARACIÓN | El depósito pluvial de Badalona que ha de evitar vertidos de agua residual al mar lleva un año roto
La bandera roja está izada desde este viernes por la mañana en las playas de Badalona, Montgat y Sant Adrià de Besòs, según ha informado Protecció Civil y el mismo Ayuntamiento de Badalona. De nuevo, y como lleva pasando desde hace muchos años en la zona, un episodio de lluvia moderado (como el de este jueves) es suficiente para que las playas queden contaminadas con aguas residuales domésticas. La medida implica la prohibición del baño en el litoral de las tres urbes, para garantizar la seguridad de los bañistas.
La restricción se produce tras las tormentas registradas durante la tarde y noche del jueves 6 de agosto. El muy antiguo sistema de saneamiento urbano de ciudades como Badalona no puede procesar el volumen de lluvia, que se suma al caudal de agua residual doméstica. Si la red fuese moderna, separaría el agua de lluvia de la que se recoge de los domicilios, pero no se da el caso, de manera que el sistema de saneamiento ha de descargar al exterior a través de los aliviaderos para que la presión del caudal no dañe la red en sus puntos más débiles, o que alguna tapa de alcantarilla salte por los aires.
Además, cabe tener en cuenta que el único depósito pluvial de que dispone la ciudad de Badalona, el de la Estrella, está estropeado desde hace dos años. Actualmente, explican fuentes municipales, se está reparando la cometida eléctrica para completar la reparación. Si bien es cierto que, de estar en activo, el depósito podría haber reducido la cantidad de agua de lluvia que la red de alcantarillado tendría que transportar y, por lo tanto, reducir el vertido de aguas residuales al mar, tampoco lo podría haber impedido del todo. Es por ello que el Ayuntamiento y el Àrea Metropolitana de Barcelona anunciaron, a finales de 2024, la construcción de tres depósitos pluviales más.
Así, el problema del vertido de aguas residuales al mar ha vuelto a presentarse este verano en el litoral badalonés, de la mano del primer episodio de lluvia moderado. El dia 25 de julio la estación meteorológica situada en el Museu de Badalona registro dos milímetros de precipitaciones, lo cual no fue suficiente para que se produjese ningún vertido, y las playas badalonesas pudieron izar la bandera verde al día siguiente. Este jueves, sin embargo, las lluvias han sido más cuantiosas (3,3 milímetros) y se han producido en un periodo menor de tiempo, cuestiones suficientes para que el agua este viernes no sea apta para el baño. Este tipo de episodios de contaminación acostumbran a prolongarse durante unas horas. En esta ocasión, el Ayuntamiento de Badalona prevé que la bandera roja podría mantenerse durante unas 24 horas.
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