Adif adapta las obras en la Trinitat Vella para minimizar riesgos entre recelos de los vecinos: "Los bloques están muy castigados"

Los trabajos de Adif en el entorno de Trinitat Vella se retomarán la semana que viene y se alargarán otras cuatro semanas. Así lo ha decidido la compañía pública, un día después de que las obras de compactación en el túnel ferroviario del nudo de la Trinitat provocaran vibraciones que se notaron en al menos tres fincas de este barrio del distrito barcelonés de Sant Andreu. Cerca de ochenta vecinos, de hecho, tuvieron que ser desalojados durante una hora y media mientras los Bombers de Barcelona comprobaban si se había producido algún daño estructural. Pese a poder volver a sus domicilios, los vecinos miran con recelo la continuidad de las obras, sobre todo al tener en cuenta eel estado de sus fincas: todas ellas están afectadas por aluminosis.

Este viernes, Adif ha explicado a los afectados que, a partir de ahora, las obras solo se harán en horario diurno y en días laborables para evitar posibles episodios como el de la madrugada de este jueves. Además, la empresa ferroviaria se ha comprometido a "optimizar el método de compactado" –la tarea que generó las vibraciones en los edificios de la Trinitat–, a informar de actividades especialmente ruidosas o molestas para el barrio y a aumentar el número de sensores topográficos de la zona.

Fincas afectadas

En la reunión de este viernes también ha participado el alcalde accidental, Jordi Valls, y representantes de los Bomberos de Barcelona. En el encuentro se ha explicado que, además de instalarse sismógrafos, se prevé hacer unas catas para comprobar si se han producido grietas en el edificio. A su vez, se ha comentado que no se han detectado daños graves en el inmueble que tuvo que ser desalojado momentáneamente. Algunos residentes han recordado que hay hendiduras en paredes de la finca por el mal estado que arrastra. De hecho, los vecinos están a la espera de ser realojados en las nuevas viviendas que se están acabando de edificar en los terrenos de la prisión de Trinitat Vella. Luego, el viejo inmueble se derribará.

“Los edificios más cercanos están a 50 metros de las obras y dicen que, en condiciones normales, no debería haber demasiadas molestias, más allá de pequeñas vibraciones, pero las características de las viviendas no entran dentro de lo habitual”, advierte Roberto Rodríguez, de la Asociación Vecinal Taula Trinitat Vella. “Están construidos hace 70 años, ha habido desplome de estructuras, tienen aluminosis y no disponen de un soporte sólido como una estructura de hormigón armado, sino que se edificaron tocho sobre tocho”, describe.

Todo el barrio

Los vecinos han pedido que las medidas de vigilancia no se limiten a las escaleras afectadas esta semana, sino que se extiendan a algunos de los edificios del entorno que también están deteriorados. “Son bloques muy castigados, expuestos siempre a estrés”, apunta Rodríguez. “Con las obras de la ronda, y ya antes con las del tren, percibieron vibraciones y nunca han estado tan degradados como ahora”, evalúa el dirigente vecinal.

En el tramo de la calle Pare Pérez del Pulgar donde saltó la alarma este jueves no hay domicilios apuntalados, precisa Rodríguez, pero sí los hay en la vía Barcino. Son parte de los 432 pisos repartidos en 75 escaleras del barrio que aguardan a que el ayuntamiento desencalle un proyecto de reformas pendiente desde hace años para paliar la aluminosis y otras deficiencias. En sus inmediaciones, Adif también prevé obras. “Pedimos que lo tengan en cuenta porque, si ha habido molestias con la compactación en otros edificios sin apuntalar, ahí también podría haberla, pero nos dicen que harán una excavación y un cajón de hormigón y después rellenarán y compactarán, por lo que el impacto debe de ser menor”, expone Rodríguez.

Aparte, el distrito de Nou Barris tiene habilitado un teléfono en el que los vecinos pueden avisar de incidencias por las obras durante las 24 horas. Rodríguez observa que los afectados están “parcialmente satisfechos” , “pero no plenamente”. En la reunión, se ha preguntado cuándo se entregarán las llaves de los pisos a los que los habitantes de la zona afectada por las sacudidas deben trasladarse. También han planteado si las fechas podrían avanzarse. Los representantes municipales se han comprometido a recabar información al respecto.