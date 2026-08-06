En bares y restaurantes
El precio medio de un café en Barcelona llega a 1,5 euros y los menús de mediodía suben a 14,19 euros
La encuesta municipal anual recoge aumentos del 1,9 al 4,7% en los productos más vendidos de la hostelería, mientras que el alquiler de los locales escala hasta 1.871,9 euros mensuales
El 44% de dueños de bares y restaurantes de Barcelona son extranjeros y casi un 50% del personal es extracomunitario
Más de un tercio de los comercios de Barcelona han abierto después de la pandemia
Tomarse un café en un bar o restaurante de Barcelona cuesta una media de 1,5 euros, aunque por supuesto las zonas turísticas y los establecimientos de especialidad puedan elevar esos precios con creces. La hostelería local hace equilibrios con los incrementos de materias y suministros, que debe acabar repercutiendo en los productos que sirve. Y el café fue el que más se incrementó entre sus ventas estrella, al subir un 4,7% en 2025. Así lo refleja la encuesta municipal del sector de la Restauración, recién publicada, donde el coste de un menú de mediodía promedio se fija en 14,19 euros, tras incrementarse un 1,9% en un año.
Más de un barcelonés dirá que comer fuera de casa suele costar más si uno lo hace en distritos céntricos y demandados, pero los precios de los barrios periféricos son más moderados y suavizan esa media final que recoge el sondeo, elaborado con una muestra de un millar de bares y restaurantes locales. El precio también está influido por las tarifas más asequibles en los locales con licencia de bar o de bar-restaurante, mientras que en el caso de los restaurantes con menús de mediodía de lunes a viernes, asciende a 16,4 euros.
El estudio recoge también que de media los establecimientos sirven 56 al día, aunque en los bares-restaurante son 53, mientras que en los restaurantes se alcanzan los 64 diarios. En casi una tercera parte del total aceptan cheques restaurante de empresas.
Otros bienes de consumo masivo, como una caña de cerveza, subieron el año pasado un 3%, para situarse en los 2,5 euros redondos, aunque estas cifras puedan ser más elevadas en terrazas y puntos calientes. En el caso de los refrescos, el incremento fue del 4%, hasta los 2,43 euros, de manera que el alcohol cotiza prácticamente lo mismo que una bebida de cola, algo poco común en otros grandes destinos europeos.
A la hora de pasar por caja, ya solo un 19,3% paga la cuenta en efectivo, uno de cada cinco clientes. Eran casi el 31% en 2021, uno de cada tres. Y en el caso de los restaurantes la cifra cae al 16,2% actualmente. El pago con tarjeta crece sin pausa año tras año.
El sector hace un esfuerzo de contención, señalan diversos operadores consultados, a tenor de que los precios de coste y los gastos de alquiler, personal, suministros y demás no dejan de subir año tras año. Pero la competencia es también feroz en la ciudad, como demuestra la continua rotación de negocios que se dan en la restauración, que el año pasado vivió 873 traspasos, más 182 nuevas licencias, como informó el pasado julio este diario. De hecho, la antigüedad media ha ido cayendo en los últimos años, hasta alcanzar el promedio de 11,4 años, y solo un 9,8% de la oferta actual abrieron antes del 2000. Por ese motivo, para resultar competitivos, los establecimientos buscan márgenes ajustados, y proliferan los grupos de restauración con diversos locales de manera que pueden optimizar compras y recursos.
De los costes en Ciutat Vella al caso de Horta-Guinardó
En el capítulo económico, la encuesta da cuenta precisamente de la evolución que han vivido los alquileres. Para empezar, destaca que el 86,9% de los negocios son en régimen de alquiler. En la serie histórica histórica puede apreciarse que en 2025 alcanzaron su precio más alto, a una media de 1.871,9 euros, frente a los 1.794,3 de 2024, cuando el incremento fue más vertiginoso. Y a años luz de los 1.126 euros que se abonaban hace justo una década.
De ese modo, el metro cuadrado contabiliza ahora a 21,6 euros, aunque con fuertes contrastes territoriales. Ciutat Vella ostenta los arrendamientos más elevados, acorde a su imán turístico, a una media de 2.638,8 euros. Le sigue el Eixample, que por su tamaño y centralidad concentra el mayor volumen de oferta de la ciudad, a una media de 2.242,8 euros. Despuntan también Gràcia (1.774,5 euros) y Les Corts, a 1.848,5 euros.
En cambio, las rentas más baratas se dan en Horta-Guinardó (1.167,4 euros), seguido por Sant Andreu, donde se abonan 1.469,2 euros mensuales. El resto de distritos rondan los 1.600.
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