Un incendio en un piso de Badalona se salda con dos personas heridas trasladadas al hospital

Un incendio en el interior de una vivienda de la calle Doctor Robert de Badalona se ha saldado con cinco personas atendidas y otras dos trasladadas al Hospital Germans Trias i Pujol con pronóstico 'menos grave', según han explicado los Bombers de la Generalitat.

El fuego se localizó en la primera planta de un edificio de cuatro pisos, con 26 viviendas. A la llegada de los bomberos, que recibieron el aviso a las 00:24 horas, el fuego continuaba activo y algunos de los vecinos tuvieron que confinarse en sus casas mientras que otros pudieron ser evacuados.

Ocho dotaciones de los bomberos consiguieron sofocar el fuego, del que por el momento se desconoce el origen, e iniciaron las tareas de revisión del hueco de la escalera y de las viviendas. A través del patio interior, explican los bomberos, el fuego se propagó a un piso de la finca contigua.

Una vez apagadas las llamas, se llevó a cabo la ventilación de ambas fincas y se tomaron medidas con el detector de gases antes de permitir la vuelta de los vecinos a sus casas.

El saldo final tras el incendio ha sido de dos personas trasladadas al Hospital de Can Ruti y otras cinco personas afectadas que fueron atendidas in situ por el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que desplazó tres ambulancias y un equipo conjunto hasta el lugar.